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Spor
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O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

2023-05-01 12:11:16
O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da, gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, 3-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası 12 isim konusunda kararını verdi.

#1
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.

#2
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Sarı-kırmızılı takımda gelen isimler kadar gönderilen futbolcular da adından söz ettirdi.

#3
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Devre arası transfer döneminde de 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Cimbom, sezon sonunda ipi göğüslemek istiyor.

#4
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında G.Saray, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

#5
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Cimbom'un golünü derbilerde sahneye çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi kaydetti.

#6
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Bu mağlubiyet sonrası lider Galatasaray ile 2. sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı 3'e düştü.

#7
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Teknik direktör Okan Buruk, gelecek planlamaları kapsamında sezon sonu için çalışmalarına da devam ediyor.

#8
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Takıma dahil edilecek futbolcular kadar, gönderilecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

#9
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Yapılacak hamleler öncesi yeni transferlere kaynak oluşturmak, maaş yükünün hafifletilmesi ve yabancı kontenjanı da düşünülüyor.

#10
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Bu doğrultuda 49 yaşındaki çalıştırıcının gönderilmesini istediği oyuncular hakkındaki raporu ortaya çıktı. İşte yeni sezonda G.Saray forması giymeyecek o isimler...

#11
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

JUAN MATA Geçtiğimiz yaz transfer edilen Juan Mata sarı-kırmızılıların yedek kulübesine yaptığı bir transferdi. İspanyol oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanırken, 1.9 milyon Euro'luk net maaş taahhüt edildi.

#12
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

A Spor'a göre; Cimbom'da 14 maça çıkan ve 3 gol-1 asistlik performans gösteren 35 yaşındaki oyuncunun opsiyonu kullanılmayacak. Deneyimli yıldızın güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro...

#13
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

OLIMPIU MORUTAN 2021 yazında Galatasaray'a 4.2 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılılarda 1 sezon forma giydikten sonra Pisa'ya kiralandı.

#14
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Serie B ekibinde başarılı bir performans sergileyen Rumen oyuncu, 32 maçta 6 gol-7 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar mukavelesi olan 24 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

#15
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

CHRISTIAN LUYINDAMA 2019 devre arasında 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte toplam 8 milyon Euro maliyetle gelen Christian Luyindama, ilk geldiğinde iyi bir performans sergiledi.

#16
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Demokratik Kongolu stoper milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından kendini toparlayamadı ve formasından uzakta kaldı. Sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Luyindama, 5 maçta 386 dakika süre alabildi.

#17
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

BAFETIMBI GOMIS G.Saray sezon sonunda sözleşmesi bitecek Bafetimbi Gomis'le mukavele yenilemeyecek. Gelecek yıl 38 yaşına girecek Fransız santrfora teşekkür edilerek yollar ayrılacak.

#18
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Bilindiği gibi Gomis, Süper Lig'in ilk haftalarında Cimbom'a galibiyeti getiren golleri kaydetmişti.

#19
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

21 lig maçına çıkan deneyimli yıldız 8 gollük katkı gösterdi. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 900 bin Euro...

#20
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

OĞULCAN ÇAĞLAYAN 2020 yazında G.Saray'a transfer olan Oğulcan Çağlayan, 1.5 sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydi. Daha sonra sırasıyla Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'la süre aldı.

#21
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Sezona 1. Lig ekibi Pendikspor'da devam eden Oğulcan, 10 maçta 235 dakika süre aldı ve skor katkısı sağlayamadı. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 475 bin Euro...

#22
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

TAYLAN ANTALYALI 2019'da bedelsiz olarak kadroya dahil edilen Taylan Antalyalı, 3 yıl forma giydikten sonra sezon başında Ankaragücü'ne kiralandı. Burada takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

#23
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Taylan Başkent ekibinde, 26 maçta 1.782 dakika süre aldı ve 3 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 2026 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro...

#24
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

EMRE KILINÇ 2020 yazında bonservisi elinde bir şekilde Galatasaray'a gelen Emre Kılınç, sezon başında Taylan Antalyalı'yla birlikte Ankaragücü'ne kiralandı.

#25
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

26 Süper Lig maçında süre alan Emre, takımı adına 2 gol-3 asistlik performans gösterdi. 2024 yazında kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...

#26
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

EMRE TAŞDEMİR 2019 devre arasında G.Saray'a imza atan Emre Taşdemir, sarı-kırmızılılarda istenen performansı gösteremedi.

#27
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki oyuncuya yeni mukavele önerilmeyecek. Emre'nin güncel piyasa değeri ise 375 bin Euro...

#28
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

ALEXANDRE CICALDAU 2021 yazında 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Alexandre Cicaldau, G.Saray'da eleştirilerin hedefi oldu. Rumen oyuncu, sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Ittihad Kalba'ya kiralandı.

#29
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Burada 24 lig maçına çıkan Rumen oyuncu, 4 gol-5 asistlik performans gösterdi. 2026 yazında kadar sözleşmesi olan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro...

#30
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

MOSTAFA MOHAMED 2021 devre arasında 2 milyon Dolar kiralama ve 4 milyon Dolar satın alma opsiyonula birlikte transfer edilen Mostafa Mohamed, Cimbom'da iyi bir performans sergiledi.

#31
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Mısırlı yıldız sezon başında Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralandı ve ligde 32 maçta 8 gol-3 asistlik performans sergiledi. 2025 yazında kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon Euro...

#32
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

YUSUF DEMİR Yaz transfer döneminde 6 milyon Euro bedelle transfer edilen Yusuf Demir, yeterli sayıda forma şansı bulamadı.

#33
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

19 yaşındaki oyuncu 5 lig maçına çıkarken 66 dakika süre alabildi ve skor katkısı yapamadı.

#34
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

ALPASLAN ÖZTÜRK 2021 yazında Galatasaray'a bedelsiz şekilde gelen Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı sergileyemedi. Sezonu 1. Lig ekibi Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoperle yollar ayrılacak.

#35
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Alpaslan Öztürk Eyüpspor'da 14 maça çıktı ve 965 dakika süre alarak 1 gol kaydetti. 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 700 bin Euro...

#36
Foto - O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Galatasaray bu oyunculara teklif gelmesi halinde kolaylık sağlayacak. Bu sayede hem bonservis geliri elde edilecek hem de maaş yükü azaltılacak

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