O tarihi bekleyin dedi... Derbi hezimeti sonrası Okan Buruk biletleri kesiyor!

Yaz transfer döneminde büyük bir yapılanmaya giden ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray, gelecek sezon için çalışmalarını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda gelecek oyuncular kadar gönderilecek futbolcular da, gerek maaş yükünü hafifletmek gerek yeni gelecek transferlere kaynak oluşturmak amacıyla büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, 3-1 kaybedilen Beşiktaş derbisi sonrası 12 isim konusunda kararını verdi.