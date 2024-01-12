2024-01-12 17:35:45 O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay
Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi, programına katıldığı İngiliz Talk TV sunucusunun ırkçı tavrına rağmen, Filistin halkının mesajını ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları hakkındaki gerçeği aktarmayı başardığını söyledi. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi, programına katıldığı İngiliz Talk TV sunucusunun ırkçı tavrına rağmen, Filistin halkının mesajını ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları hakkındaki gerçeği aktarmayı başardığını söyledi.