O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay

Bergusi, sunucunun konuşmasını "saçma, anlamsız ve Filistinlilere, Araplara, Müslümanlara karşı köklü ırkçılığın bir yansıması" olarak nitelendirdi. Sunucunun kendisine yönelttiği "Tanrı aşkına, cümlemi bitirmeme izin ver dostum! Belki de kadınların konuşmasına alışık değilsin." şeklindeki ifadelerini de değerlendiren Bergusi, şunları kaydetti: "Beni 'kadınların konuşmasına alışık olmamakla' suçladı ve cehaletini gösterdi. Herkes beni tanır, eğer hızlı bir araştırma yapsaydı benim en büyük Arap kadın hakları savunuculardan biri olduğumu anlardı. Eşim de tanınmış bir akademisyen ve kadın haklarının en büyük savunucularından biri." Sunucunun "profesyonel olmayan bir şekilde davrandığını" vurgulayan Bergusi, milyonlarca kişinin duruma tepki gösterdiğini, kamuoyu önünde özür talep ettiklerini aksi takdirde başka yollara başvuracaklarını söyledi.