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O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay

2024-01-12 17:35:45
O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi, programına katıldığı İngiliz Talk TV sunucusunun ırkçı tavrına rağmen, Filistin halkının mesajını ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları hakkındaki gerçeği aktarmayı başardığını söyledi. Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa Bergusi, programına katıldığı İngiliz Talk TV sunucusunun ırkçı tavrına rağmen, Filistin halkının mesajını ve İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçları hakkındaki gerçeği aktarmayı başardığını söyledi.

#1
Foto - O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay

Geçtiğimiz günlerde programına katıldığı İngiliz Talk TV sunucusu Julia Hartley-Brewer'in ırkçı tavrına hedef olan Bergusi, AA muhabirine konuştu. Bergusi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında belirlediği hedeflerin hiçbirine ulaşamadığını, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın Orta Doğu ziyaretinin amacının da "İsrail'i bataklıktan kurtarmak" olduğunu ifade etti. ABD ve İsrail'in savaştan sonra Gazze'yi yönetme hakkının kimde olduğuna ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Bergusi, "Gazze ve Batı Şeria'yı bir araya getirecek, ayrılığı bitirecek ve seçimlere hazırlayacak geçici bir hükümet için bir referans olacak birleşik Filistin ulusal yönetiminin kurulması" çağrısında bulundu.

#2
Foto - O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay

Arap ve İslam ülkelerinin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısındaki tutumunu "zayıf" olarak nitelendiren Bergusi, Filistin meselesinin Filistin halkının direnişi ve kararlılığı sayesinde küresel arenada ön plana çıktığını vurguladı. İngiliz Talk TV sunucusu Julia Hartley-Brewer, geçen günlerde programına katılan Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Bergusi'nin sözlerini keserek İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasına ilişkin konuşmasını engellemiş, bir yandan da cinsiyetçi suçlamalarda bulunmuştu. Filistinli siyasetçi, sosyal medyada büyük tepki çeken İngiliz sunucunun tavrına ilişkin şunları kaydetti:

#3
Foto - O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay

"İngiliz sunucunun bana karşı davranışı, bazı medya kuruluşlarındaki mutlak İsrail yanlısı Batı tutumunu, İsrail'e yönelik kör fanatizmi ve en ufak bir profesyonel araştırma yapılmaksızın İsrail anlatısının tekrarlandığı gerçeğini ortaya çıkardı." Programa katılmasının Filistin halkının yararına olduğuna inandığını söyleyen Bergusi, "(Sunucunun sözümü) Kesmesine rağmen mesajımı iletebildim. İsrail'in sadece şimdi değil 1948'den beri işlediği savaş suçlarını ve yaşanan gerçekleri aktardım. Beni susturamadı." ifadesini kullandı. Sunucunun amacının Filistin'in sesini susturmak olduğunu vurgulayan Bergusi, "Bahsettiğim gerçeklerin gücü onu kışkırttı; davranışları ve siniri ırkçılığını yansıtıyordu. Irkçı bir tavır sergiledi." diye konuştu.

#4
Foto - O sunucudan büyük kepazelik! Şu yaptığına bakın hele! Vay utanmaz karı vay

Bergusi, sunucunun konuşmasını "saçma, anlamsız ve Filistinlilere, Araplara, Müslümanlara karşı köklü ırkçılığın bir yansıması" olarak nitelendirdi. Sunucunun kendisine yönelttiği "Tanrı aşkına, cümlemi bitirmeme izin ver dostum! Belki de kadınların konuşmasına alışık değilsin." şeklindeki ifadelerini de değerlendiren Bergusi, şunları kaydetti: "Beni 'kadınların konuşmasına alışık olmamakla' suçladı ve cehaletini gösterdi. Herkes beni tanır, eğer hızlı bir araştırma yapsaydı benim en büyük Arap kadın hakları savunuculardan biri olduğumu anlardı. Eşim de tanınmış bir akademisyen ve kadın haklarının en büyük savunucularından biri." Sunucunun "profesyonel olmayan bir şekilde davrandığını" vurgulayan Bergusi, milyonlarca kişinin duruma tepki gösterdiğini, kamuoyu önünde özür talep ettiklerini aksi takdirde başka yollara başvuracaklarını söyledi.

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