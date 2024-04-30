O sözleri MHP’nin büyük tepkisini çekmişti! Abdulkadir Selvi uslanmadı! Bakın şimdi de ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde, “Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor” diye sorarak MHP’nin tepkisini çeken Abdulkadir Selvi, muhalefete göz kırpan bir yazıya daha imza attı. Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu’na övgüler yağdıran Selvi, muhalefetin kendini yenilediğini savundu. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti: