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O sözleri MHP’nin büyük tepkisini çekmişti! Abdulkadir Selvi uslanmadı! Bakın şimdi de ne yaptı

2024-04-30 01:00:00
O sözleri MHP’nin büyük tepkisini çekmişti! Abdulkadir Selvi uslanmadı! Bakın şimdi de ne yaptı

Geçtiğimiz günlerde, “Osman Kavala'nın hapiste tutulmasının, Gezicilerin yıllarca hapis yatacak olmasının Türkiye'ye ne yararı var? AK Parti'ye ne fayda sağlıyor” diye sorarak MHP’nin tepkisini çeken Abdulkadir Selvi, muhalefete göz kırpan bir yazıya daha imza attı. Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu’na övgüler yağdıran Selvi, muhalefetin kendini yenilediğini savundu. Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

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#1
Foto - O sözleri MHP’nin büyük tepkisini çekmişti! Abdulkadir Selvi uslanmadı! Bakın şimdi de ne yaptı

“(…) Muhalefet cephesi iki yeni siyasi aktör kazandı. Siyasi denklem yeniden kuruluyor. Yeni dönem siyasetinde Özgür Özel ile Müsavat Dervişoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilişkileri belirleyici olacak. (…) Özgür Özel bu aşamada kendine bir yol açtı. Yeri gelince müzakereci, yeri gelince mücadeleci olacak bir siyaset tarzı belirledi. (…)

#2
Foto - O sözleri MHP’nin büyük tepkisini çekmişti! Abdulkadir Selvi uslanmadı! Bakın şimdi de ne yaptı

Seçimlerden önce CHP’de tek lider adayı olarak Ekrem İmamoğlu ön plana çıkmıştı. Seçim başarısı bu denkleme Özgür Özel ile Mansur Yavaş’ın da dahil olmasını sağladı. Seçimlerden sonra Özgür Özel kendi siyaset tarzını oluşturarak bir adım öne geçti. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş şimdilik izlemedeler. (…) Muhalefet kendini yeniliyor. Her değişim toplumdan olumlu not alıyor. (…)”

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