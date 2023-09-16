O sahilden 1 ton çöp toplandı

Etkinliğe katılanlar piknik alanları, kumsal, kayalıklardan ve denizden çeşitli atıkları toplandı. Yalova Belediyesi personellerinin ve araçlarının da destek verdiği etkinlik Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya çevrecilik dersi verdiği Yürüyen Köşk’te son buldu. Let's Do It Yalova İl Temsilcisi Makbule Budak Çalışkan burada kısa bir konuşma yaparak etkinliğe katılım sağlayan tüm kurum ve derneklere etkinliğe başından bu yana destek veren Yalova Belediyesi'ne teşekkür etti.