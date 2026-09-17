O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş
YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasında kritik sürece girilirken, gözler cuma 17.00’ye çevrildi. tv100 canlı yayınında konuşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise yalnızca isim krizine değil, iki parti arasında bugüne kadar yürütülen görüşmelere ve masadaki olası formüllere ilişkin ayrıntıları paylaştı. Şimdiye dek YENİ Parti ile 6 görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Sadece isim değil birleşme de konuşuldu" diyerek detayları aktardı.