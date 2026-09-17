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O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

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O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasındaki isim tartışmasında kritik sürece girilirken, gözler cuma 17.00’ye çevrildi. tv100 canlı yayınında konuşan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise yalnızca isim krizine değil, iki parti arasında bugüne kadar yürütülen görüşmelere ve masadaki olası formüllere ilişkin ayrıntıları paylaştı. Şimdiye dek YENİ Parti ile 6 görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Yılmaz, "Sadece isim değil birleşme de konuşuldu" diyerek detayları aktardı.

#1
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

YENİ Parti ile Yenilik Partisi arasında başlayan isim benzerliği tartışması, yeni bir aşamaya taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YENİ Parti’ye gönderdiği isim değişikliği yönündeki tebligatın ardından gözler hukuki sürece çevrilirken, tv100 yayınında tartışmanın perde arkasına ilişkin Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

#2
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

YENİ Parti'nin isim değişikliği sürecine ilişkin tv100 yayınında sürecin bundan sonra nasıl işleyeceğini anlatan gazeteci Barış Yarkadaş, YENİ Parti’nin önündeki kritik tarihin cuma günü olduğunu ifade etti. Yarkadaş’ın aktardığına göre YENİ Parti, cuma günü saat 17.00’ye kadar Yargıtay nezdindeki sürece ilişkin tutumunu belirleyecek. İsim değişikliği yapılmaması halinde uyuşmazlığın Anayasa Mahkemesi’nin önüne gitmesi bekleniyor.

#3
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

AYM’nin de başvurudan itibaren en geç 30 gün içinde karar vermesi öngörülüyor. Yarkadaş, YENİ Parti açısından isim konusunda farklı formüllerin de değerlendirildiğini ifade etti. Buna göre mevcut isme bir ekleme yapılması seçenekler arasında bulunuyor. Ancak Yarkadaş hukuki sürecin YENİ Parti açısından olumsuz sonuçlanması ve mevcut adın kullanılamaması halinde parti yönetiminin kafasındaki alternatif isimlerden birinin “Değişim Partisi” olduğunu belirtti. Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ise isim krizinin nasıl başladığına ilişkin tv100’e konuştu.

#4
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

Yılmaz, tartışmanın kendi başvurusuyla ortaya çıktığı yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı. Yargıtay’ın benzer isim konusunu daha önce de değerlendirdiğini belirterek, “Ben müracaat ettiğim için Yargıtay bu kararı almadı. Yargıtay kararı almıştı zaten. Yargıtay bu isim benzerliğini zaten kabul etmemiş. 2024'te bir karar alınmış. Bu tarihte benim böyle bir karar alındığından haberim bile yok.” şeklinde konuştu.

#5
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

Yılmaz, isim denetiminin siyasi partilerin kuruluş ve sicil sürecinin bir parçası olduğunu savunarak kendi başvurusunun geri çekilmesinin de tabloyu değiştirmeyeceğini söyledi ve “Alelacele karar alınmış, bir parti kurulmuş; bakmamış etmemişler bile partinin adına. Bir milyon tane kelime var. Benimle ilgili bir konu değil bu. Ben müracaatımı çeksem de durum değişmiyor.” ifadelerini kullandı.

#6
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

Yılmaz, siyasi partilerin kuruluş sürecinin dilekçeyle İçişleri Bakanlığı'na başvuruyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Bakanlıktan belgeyi alıyorsunuz, parti kurulmuş oluyor. Ardından belgeler Yargıtay'a gidiyor ve Yargıtay bu belgeleri inceliyor. Partinin ismini, tüzüğünü, programını... İsim, logo vs. bunlara bakılıyor.” dedi.

#7
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

Yargıtay’ın benzer kontrolleri yalnızca YENİ Parti açısından yapmadığını savunan Yılmaz, kendi partisinden örnek verdi ve “Bizi 3 kez uyardılar tüzük değişikliğiyle ilgili. Bu sadece Yeni Parti ile ilgili bir mesele değil. Ben partiyi kurduğumda tüzükle ilgili çalışma yapan komitemiz yanlış şeyler yazmış, uyardılar biz de değiştirdik. İsmi, tüzüğü uymuyorsa değiştireceksin. Buna itiraz ne demek?” şeklinde konuştu. Öztürk Yılmaz’ın tv100’e yaptığı açıklamalardaki en dikkat çekici başlıklardan biri ise iki parti arasında yürütülen temaslar oldu.

#8
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

Yılmaz, konu ilk gündeme geldiğinde Özgür Özel’e kamuoyu önünde çağrı yaptığını, daha sonra ise doğrudan görüşmeler gerçekleştirildiğini “Özgür Bey'in görevlendirdiği kişi de geldi, Özgür Bey'le de görüştük, tekrar ardından heyetlerle de görüştük. En son 15 gün içerisinde isim sorununu çözecek bir çözüm önerdik arkadaşlarımızla çalışarak. Kabul ederlerse memnun oluruz, etmezlerse de etmemiş olurlar. Geri dönüşün ne zaman olacağına ilişkin de bir tarih konuşmadık. 6 görüşmemiz oldu şimdiye dek.” ifadeleriyle paylaştı.

#9
Foto - O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

İki parti arasındaki temasların sadece “Yeni Parti” isminin kullanılıp kullanılmayacağıyla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Yılmaz, hazırlanan önerinin teknik kısmının yanı sıra olası bir birleşmenin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin başlıklar da içerdiğini belirtti ve “Teknik boyutu da olan, isim sorununu çözen ve bir birleşme olursa nasıl olması gerektiği konusunda da önerilerimiz oldu. Ben toplumsal muhalefetin birleştirilmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması için bir neden yok. Tüm misyonum benim muhalefeti birleştirmek." dedi. Öztürk Yılmaz “Bir birleşme olması halinde YENİ Parti mi yoksa Yenilik Partisi çatısı altında mı gerçekleşecek?” sorusunda ise ayrıntılara girmedi.

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