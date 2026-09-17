O partiden şok iddia: Yeni Parti ile 6 görüşme yapılmış, birleşme bile konuşulmuş

İki parti arasındaki temasların sadece “Yeni Parti” isminin kullanılıp kullanılmayacağıyla sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Yılmaz, hazırlanan önerinin teknik kısmının yanı sıra olası bir birleşmenin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin başlıklar da içerdiğini belirtti ve “Teknik boyutu da olan, isim sorununu çözen ve bir birleşme olursa nasıl olması gerektiği konusunda da önerilerimiz oldu. Ben toplumsal muhalefetin birleştirilmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. Bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmaması için bir neden yok. Tüm misyonum benim muhalefeti birleştirmek." dedi. Öztürk Yılmaz “Bir birleşme olması halinde YENİ Parti mi yoksa Yenilik Partisi çatısı altında mı gerçekleşecek?” sorusunda ise ayrıntılara girmedi.