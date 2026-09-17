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Ekonomi
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"Katılımevim" detayı dikkat çekti! SPK duyurdu: Dev firmaya iki yıllık yasak

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“Katılımevim” detayı dikkat çekti! SPK duyurdu: Dev firmaya iki yıllık yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Katılımevim hisselerindeki işlemler nedeniyle bazı fon yöneticilerine 2 yıl süreyle işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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Foto - "Katılımevim" detayı dikkat çekti! SPK duyurdu: Dev firmaya iki yıllık yasak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yayımladığı haftalık bültende yer alan açıklamaya göre, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy'e ve Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirdi.

#2
Foto - "Katılımevim" detayı dikkat çekti! SPK duyurdu: Dev firmaya iki yıllık yasak

Kurul, Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler sebebiyle de çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisine iki yıl süreli işlem yasağı uyguladı. SPK ayrıca, Katılımevim ve Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler dolayısıyla bazı Pusula Portföy fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

#3
Foto - "Katılımevim" detayı dikkat çekti! SPK duyurdu: Dev firmaya iki yıllık yasak

Denetimlerini sürdüren Kurul, Destek Finans Faktoring paylarındaki işlemler nedeniyle Tera Portföy fon yöneticisi İbrahim Bekçi hakkında da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına ve kendisine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirilmesine karar verdi.

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