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Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

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Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Türk Hava Yolları'nın motor bakım şartları nedeniyle askıya aldığı 150 adet Boeing 737 MAX siparişinde tarafların yeniden masaya oturduğu ve anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanabileceği belirtildi. THY'nin motor anlaşmazlığı nedeniyle Airbus seçeneğini masaya sürmesinin ardından, iki dev şirket arasındaki uzun soluklu pürüzlerin giderildiği ifade edildi. Gözler, New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesine çevrildi.

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Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Türk Hava Yolları'nın (THY) 150 adet Boeing 737 MAX için yürüttüğü süreçte motor bakım şartları görüşmelerin kilit başlıklarından biri olmuştu. THY'nin anlaşma sağlanamaması halinde Airbus'a yönelebileceğini gündeme getirmesinin ardından beklemeye alınan sipariş için taraflar yeniden masada. Reuters'a konuşan kaynaklar, uzun süredir bekleyen anlaşmanın yeniden rayına girdiğini söyledi

#2
Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Reuters'ın haberine göre anlaşmazlığın merkezinde, THY'nin motor bakımına ilişkin talebi bulunuyor. Üç kaynak, görüşmelerin yeniden rayına oturduğunu ve anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanabileceğini söyledi.

#3
Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Söz konusu 150 uçaklık sipariş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl gerçekleştirdiği görüşmenin ardından duyurulan toplam 225 uçaklık paketin bir parçasıydı. Siparişin tamamlanması, Boeing 737 MAX uçaklarında kullanılan motorların bakımına ilişkin görüşmeler nedeniyle gecikmişti. Reuters'a konuşan sektör kaynaklarına göre THY, 737 MAX'larda kullanılan motorlar için kendi bakım tesisini kurmak ve motor üreticisi CFM'nin en üst düzey ortakları arasına doğrudan katılmak istiyordu.

#4
Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Söz konusu kararla birlikte THY'ye en yeni motor onarım teknolojilerine daha hızlı erişim sağlaması bekleniyordu. Ancak tarafların "Premier" olarak adlandırılan bakım tesisi konusunda anlaşmaya varıp varmadığı henüz netleşmedi. Reuters'ın iddiasına göre THY, Boeing ile kapsamlı uçak anlaşmasını duyurmasının ardından motor üreticisi CFM ile fiyatlandırma konusunda anlaşmazlık yaşamıştı.

#5
Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Havayolu, motor anlaşmasının sağlanamaması halinde 150 adet 737 MAX siparişini iptal ederek Airbus'a yönelebileceği uyarısında bulunmuştu. CFM ise ABD'li GE Aerospace ile Fransız Safran'ın ortak girişimi olarak Boeing 737 MAX uçaklarında kullanılan LEAP motorlarını üretiyor. Reuters'a konuşan üç kaynak, uzun süredir bekleyen anlaşmanın yeniden rayına girdiğini ve önümüzdeki hafta imzalanabileceğini söyledi.

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Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Sektör kaynaklarına göre anlaşmazlığın temelinde, motorların uzun vadeli onarım maliyetlerinden doğacak riskin hangi tarafça üstlenileceği konusu bulunuyor. İki kaynak ise siparişin tamamlanmasının, geçen yıl Beyaz Saray'da duyurulan anlaşmanın geri çekilmesinin önüne geçeceğini söyledi.

#7
Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

Reuters, Türk basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın gelecek hafta New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yeniden bir araya gelmesinin beklendiğini de aktardı. Beyaz Saray ise iki lider arasında görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz açıklama yapmadı.

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Foto - Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi

THY Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı Okan Baş, pazartesi günü katıldığı sektör konferansında şirketin İstanbul'daki merkezinin hızlı büyümesini desteklemek amacıyla yeni uçak siparişlerini değerlendirmeye devam ettiğini söyledi. THY'nin Embraer E2 ve Airbus A220 gibi bölgesel uçakların yanı sıra Boeing 777X ile Airbus A350-1000 modellerini de değerlendirdiğini söyleyen Baş, bekleyen 737 MAX siparişine ilişkin ise yorum yapmadı.

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Yorumlar

Murat

Bizim ürettiğimize müşteri çıkınca takla atıyoruz. Başkasının ürettiğini ise adamlar vermiyor, verme ihtimaline mutlu oluyoruz,
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