Erdoğan-Trump zirvesi öncesi sürpriz gelişme! 150 uçaklık krizde beklenen haber nihayet geldi
Türk Hava Yolları'nın motor bakım şartları nedeniyle askıya aldığı 150 adet Boeing 737 MAX siparişinde tarafların yeniden masaya oturduğu ve anlaşmanın önümüzdeki hafta imzalanabileceği belirtildi. THY'nin motor anlaşmazlığı nedeniyle Airbus seçeneğini masaya sürmesinin ardından, iki dev şirket arasındaki uzun soluklu pürüzlerin giderildiği ifade edildi. Gözler, New York'taki BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump görüşmesine çevrildi.