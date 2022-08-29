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O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

2022-08-29 16:22:39
O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

Kırklareli’nde vatandaşlar birçok mahallede camları kırık, içi ve dışı harabeye dönen metruk binalardan şikayetçi.

#1
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

Terk edilen camları kırık, içi ve dışı harabeye dönen binaların madde bağımlısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kullanıldığını düşünülen metruk binalar vatandaşları tedirgin ediyor.

#2
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

Genelde boş evlere zarar verildiğini söyleyen mahalle sakini “Genelde yıkıyorlar, zarar veriyorlar bir an önce temizlensin bunlar” dedi.

#3
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

Geceleri metruk binaların önünden geçmeye korktuklarını vurgulayan mahalle sakini “Burada suça dair her şey var. Uyuşturucu içen, pislik yapan her şey burada. Geceleri buradan geçmeye korkuyoruz” diye konuştu.

#4
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

O çevrede ikamet eden vatandaşlar metruk binalarla ilgili olarak yetkili kurumların gereken önlem ve tedbirleri almalarını talep ediyorlar.

#5
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

#6
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

#7
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

#8
Foto - O kentimizde metruk binalar tehlike saçıyor

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