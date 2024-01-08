O kanyon dronla görüntülendi

Bölgenin doğal güzelliklerini gezdiklerini belirten Turgut, "Burayı çok sevdik. Her taraf kar altında ve fotoğraflarımızı çektik. Buraya tekrar gelmek isteriz. Çok keyifli zaman geçiriyoruz. İnsanları ve doğası çok güzel. Manzara harika, diyecek hiçbir şey yok. Sadece soğuk bizi etkiliyor, onun dışında her şey çok güzel." dedi.