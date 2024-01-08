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Yaşam
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O kanyon dronla görüntülendi

2024-01-08 20:56:34
O kanyon dronla görüntülendi

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan kilometrelerce uzunluktaki Murat Kanyonu, karla kaplı görüntüsüyle doğa tutkunlarını ağırlıyor.

#1
Foto - O kanyon dronla görüntülendi

İlçe merkezinin batı kısmında yer alan ve içerisinden geçen Murat Nehri'nden adını alan kanyon, şelaleleri ve kayalıkların üzerindeki yerleşim yerleriyle her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

#2
Foto - O kanyon dronla görüntülendi

Yer yer 50 metre derinliğe yaklaşık 150 metre genişliğe sahip olan kanyon, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

#3
Foto - O kanyon dronla görüntülendi

Yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlayan kilometrelerce uzunluğa sahip olan kanyon, kışın da karla kaplı görüntüsüyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

#4
Foto - O kanyon dronla görüntülendi

Doğa tutkunları kanyon çevresinde zaman geçirip fotoğraf çekti.

#5
Foto - O kanyon dronla görüntülendi

Karla kaplı görüntüsüyle güzel manzara sunan Murat Kanyonu, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntüledi.

#6
Foto - O kanyon dronla görüntülendi

Doğa tutkunu Emel Turgut, Bursa'dan geldiğini ve kanyonu çok beğendiklerini söyledi.

#7
Foto - O kanyon dronla görüntülendi

Bölgenin doğal güzelliklerini gezdiklerini belirten Turgut, "Burayı çok sevdik. Her taraf kar altında ve fotoğraflarımızı çektik. Buraya tekrar gelmek isteriz. Çok keyifli zaman geçiriyoruz. İnsanları ve doğası çok güzel. Manzara harika, diyecek hiçbir şey yok. Sadece soğuk bizi etkiliyor, onun dışında her şey çok güzel." dedi.

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