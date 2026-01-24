O kan grubu bakın ne yapıyor: Hastalık onlara uğramıyor!

Philadelphia'daki Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nden genetik uzmanı Dr. Muredach Reilly, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 0 grubunun pıhtılaşma faktörlerinin daha düşük seviyelerde seyrettiğini ifade etti. Reilly, bu durumun damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskini minimize ederek yaşam süresini dolaylı yoldan uzattığını belirtti. Haberin merkezindeki araştırmalara göre, kan grupları sadece kalp sağlığını değil, kanser gibi ölümcül seyreden hastalıkları da etkiledi. Vermont Üniversitesi Larner Tıp Fakültesi'nden nörolog Dr. Mary Cushman, kan gruplarının bilişsel sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmasında, AB grubunun hafıza sorunları yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu, buna karşın 0 grubunun yaşlılıkta beyin fonksiyonlarını daha iyi koruduğunu dile getirdi.