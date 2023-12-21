2023-12-21 14:58:24 O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin içişlerine müdahale edilmesini sert bir dille eleştirerek, CHP'ye karşı 'savaş ilanı' niteliğinde açıklamalar yaptı. Akşener, İstanbul ve Ankara'daki seçimlerde İYİ Parti'nin bağımsız olarak yarışacağını belirtirken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'korkaklar' ifadesiyle dikkat çekti. Akşener’in henüz en önemli kozunu masaya sürmediğini belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Akşener, hem İmamoğlu'nu, hem Özel'i bitirecek hamleleri seçim kampanyası döneminde devreye alacak. Akşener, kendisine operasyon çeken İmamoğlu ve Özgür Özel'i yaptıklarına pişman edecek bir hazırlıkta. Kaybeden İmamoğlu ve Özel olacak” dedi. Tayiz, bomba yazısında şunları kaydetti: