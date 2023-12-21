O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

İmamoğlu İstanbul'u kazanmak için İYİ Parti'ye ihtiyaç duyarken, Özgür Özel de koltuğunu korumak için İYİ Parti'nin desteğine muhtaç. Akşener'in seçimlerden sonra kendisine ve partisine yeni bir yol çizmesi İmamoğlu ve Özel'in kişisel kariyer hesaplarını alt üst edecek nitelikteydi. Bu yüzden önce Akşener'i ikna etmeye çalıştılar, bu olmayınca da İYİ Parti'yi ele geçirmeye kalkıştılar. Bunlar olmayınca da yeni bir operasyonu devreye aldılar: İYİ Parti'yi içeriden kaosa ve çözülmeye sürükleyip Meral Akşener'i de istifaya zorladılar. Meral Akşener, tüm bu dayatmalara ve operasyonlara direnerek ciddi bir başarı elde etti. İmamoğlu ve Özel ikilisinin siyasi operasyonları ve komploları amacına ulaşamadı.