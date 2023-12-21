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Medya
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O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

2023-12-21 14:58:24
O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin içişlerine müdahale edilmesini sert bir dille eleştirerek, CHP'ye karşı 'savaş ilanı' niteliğinde açıklamalar yaptı. Akşener, İstanbul ve Ankara'daki seçimlerde İYİ Parti'nin bağımsız olarak yarışacağını belirtirken, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a yönelik 'korkaklar' ifadesiyle dikkat çekti. Akşener’in henüz en önemli kozunu masaya sürmediğini belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Akşener, hem İmamoğlu'nu, hem Özel'i bitirecek hamleleri seçim kampanyası döneminde devreye alacak. Akşener, kendisine operasyon çeken İmamoğlu ve Özgür Özel'i yaptıklarına pişman edecek bir hazırlıkta. Kaybeden İmamoğlu ve Özel olacak” dedi. Tayiz, bomba yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

“İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin içişlerine müdahale edilmesini "savaş ilanı" olarak değerlendirip CHP'ye "hodri meydan" dedi. Savaşa hazır olduğunun altını çizen Meral Akşener şu tarihi çıkışı yaptı: "Buradan ilan ediyorum. Tek başımıza giriyoruz, her yerde tek başımıza giriyoruz. İstanbul'da da Ankara'da da tek başımıza giriyoruz." Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a "korkaklar" diyen Akşener, ilk kez bu kadar net biçimde CHP dayatmasına karşı yumruğunu masaya vurdu.

#2
Foto - O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

Akşener'in eski ittifak ortaklarıyla kanlı bıçaklı hale gelmesi şüphesiz kamuoyunda da büyük bir hayretle karşılanıyor. Fakat, bu gelişmelere şaşırmamak gerekiyor. Sürecin gidişatı er ya da geç İYİ Parti ve CHP'yi karşı karşıya getirecekti. İki tarafın karşı karşıya gelmesinde CHP kurultayının önemli bir dönemeç olduğunu söyleyebiliriz. Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin CHP yönetimini devralmasıyla beraber Akşener'e yönelik baskı ve tehditler arttı.

#3
Foto - O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

İmamoğlu İstanbul'u kazanmak için İYİ Parti'ye ihtiyaç duyarken, Özgür Özel de koltuğunu korumak için İYİ Parti'nin desteğine muhtaç. Akşener'in seçimlerden sonra kendisine ve partisine yeni bir yol çizmesi İmamoğlu ve Özel'in kişisel kariyer hesaplarını alt üst edecek nitelikteydi. Bu yüzden önce Akşener'i ikna etmeye çalıştılar, bu olmayınca da İYİ Parti'yi ele geçirmeye kalkıştılar. Bunlar olmayınca da yeni bir operasyonu devreye aldılar: İYİ Parti'yi içeriden kaosa ve çözülmeye sürükleyip Meral Akşener'i de istifaya zorladılar. Meral Akşener, tüm bu dayatmalara ve operasyonlara direnerek ciddi bir başarı elde etti. İmamoğlu ve Özel ikilisinin siyasi operasyonları ve komploları amacına ulaşamadı.

#4
Foto - O isimden, ortalığı yangın yerine çevirecek iddia! Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapacak

Üstelik Meral Akşener en önemli kozunu da masaya sürmüş değil. Hem İmamoğlu'nu, hem Özel'i bitirecek hamleleri seçim kampanyası döneminde devreye alacak. Akşener, İmamoğlu'nu da Özel'i de bitirecek tecrübeye sahip. Akşener, bunun işaretini daha evvel "manda ve himaye tuzağına geçit vermeyeceğiz" diyerek vermişti. Akşener, kendisine operasyon çeken İmamoğlu ve Özgür Özel'i yaptıklarına pişman edecek bir hazırlıkta. Kaybeden İmamoğlu ve Özel olacak.”

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