2023-06-03 17:24:52 O işi yapanlar yılda 1,8 milyon TL alıyor! 2023'te en çok kazandıran meslekler belli oldu
Enflasyon nedeniyle birçok sektörde maaşlar sıkla değişiyor. Bir araştırma şirketi, Türkiye'de şu anda hangi sektörde, hangi pozisyonlara ne kadar maaş ödendiğini inceledi. İşte, meslek meslek Türkiye'de ödenen maaşlar... '2023 Yılı Maaş Araştırması' yılın ilk çeyrek sonuçları açıklandı. Michael Page şirketi tarafından yapılan araştırmada enflasyon nedeniyle mesleklere göre Türkiye'deki maaşlardaki dramatik değişim gözler önüne serildi. Türkiye'de meslek meslek maaş aralıklarına göz atalım... Pandemi döneminde bankacılık sektöründe dijitalleşme projeleri hızlandı. Sigorta, varlık yönetimi ve menkul kıymet şirketleri de bu trendi takip ediyor. Bunun yanında RPA ve yapay zeka araçları hayatımızda kaçınılmaz bir yer edinmeye başladı.