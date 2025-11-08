Haber Merkezi Giriş Tarihi: O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!
SGK Uzmanı İsa Karakaş, iş kazası geçiren veya hastalık nedeniyle rapor alan çalışanlara uyarıda bulundu. Karakaş, tedavi sürecinde doktorun tavsiyelerine uymayanların SGK ödeneklerinde kesinti yapılabileceğini belirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında iş kazası geçiren ya da hastalık nedeniyle rapor alan çalışanların dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılara değindi. Karakaş, devletin zor zamanlarda çalışanların yanında olduğunu vurgularken, bu desteğin belirli şartlara bağlı olduğunu hatırlattı.