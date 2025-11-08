  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

SGK Uzmanı İsa Karakaş, iş kazası geçiren veya hastalık nedeniyle rapor alan çalışanlara uyarıda bulundu. Karakaş, tedavi sürecinde doktorun tavsiyelerine uymayanların SGK ödeneklerinde kesinti yapılabileceğini belirtti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki köşe yazısında iş kazası geçiren ya da hastalık nedeniyle rapor alan çalışanların dikkat etmesi gereken önemli ayrıntılara değindi. Karakaş, devletin zor zamanlarda çalışanların yanında olduğunu vurgularken, bu desteğin belirli şartlara bağlı olduğunu hatırlattı.

1
#1
Foto - O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

“Çalışanlar hastalık veya iş kazası nedeniyle istirahat ederken SGK devreye girer. Ancak doktorun talimatlarına harfiyen uymanız gerekir, aksi halde cebinize girecek para eksilebilir” ifadelerini kullanan Karakaş, ihmalkâr davranan sigortalıların ödeneklerinde kesintiye gidilebileceğini söyledi.

#2
Foto - O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

Tedaviye uymayana kesinti geliyor Karakaş’ın açıklamasına göre, SGK mevzuatı uyarınca tedavi sürecine uymayan, ilaçlarını düzenli kullanmayan veya iyileşme sürecini uzatan çalışanların geçici iş göremezlik ödeneği ya da sürekli iş göremezlik gelirinden dörtte bir oranında kesinti yapılabiliyor.

#3
Foto - O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

Ağır kusurlu çalışanların ödeneği düşüyor Mahkeme kararı veya SGK denetimleri sonucu “ağır kusurlu” olduğu tespit edilen sigortalıların ödenekleri ise üçte bir oranına kadar azaltılabiliyor. Kusur oranı belgelerde açıkça yer almıyorsa, SGK bu durumda yüzde 5’lik bir kesinti uyguluyor. İş güvenliği kurallarını ihlal etmek, tehlikeli davranışlarda bulunmak veya yetkililerin uyarılarına rağmen tedbirsiz hareket etmek “ağır kusur” kapsamında değerlendiriliyor.

#4
Foto - O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

Tedaviyi reddeden yarım ödeme alıyor SGK’nın teklif ettiği tedaviyi yazılı bildirim sonrası reddeden çalışanlara, yalnızca ödeneğin yarısı kadar ödeme yapılıyor. Ayrıca, tedaviyi tamamlamadan işe başlayan veya “çalışabilir raporu” almadan çalışmaya dönen kişilere geçici iş göremezlik ödeneği verilmiyor. Eğer ödenmişse, bu tutarlar SGK tarafından geri talep ediliyor.

#5
Foto - O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

İşveren ve üçüncü kişiler de sorumlu tutulabilir Karakaş, iş kazası veya meslek hastalığı durumlarında sadece sigortalının değil, işverenin ve üçüncü kişilerin de sorumluluk altına girebileceğini belirtti. “Eğer iş kazası işverenin kastı ya da ihmali sonucu meydana gelmişse, SGK’ya yapılan ödemelerden işveren sorumlu tutulur” diyen Uzman Karakaş, iş güvenliği önlemlerine uymayan işletmelerin de kurum nezdinde yükümlülük taşıdığını hatırlattı. Tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gerçekleşen kazalar ise “kaçınılmazlık ilkesi” kapsamında değerlendiriliyor ve bu durumda işveren sorumlu sayılmıyor.

#6
Foto - O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

Üçüncü kişi kusurluysa SGK rücu ediyor İş kazasının veya hastalığın üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmesi halinde, SGK sigortalıya yaptığı ödemelerin bir kısmını ilgili kişiden veya onun işvereninden talep edebiliyor. Karakaş, kurumun bu durumda zararın yaklaşık yarısını rücu edebileceğini ifade etti.

#7
Foto - O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

Son uyarı: “SGK affetmez” Yazısında çalışanlara açık bir mesaj veren Karakaş, “SGK, ihmali, tedaviye uymamayı ve doktorun tavsiyesini hiçe saymayı affetmez” ifadelerini kullandı. Uzman, çalışanların ve işverenlerin yasal haklarını kaybetmemesi için tedavi süreçlerine, doktor tavsiyelerine ve SGK bildirimlerine eksiksiz riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!
Gündem

Kadın memurdan kadın gardiyana akıllara durgunluk veren intikam tuzağı!

Denizli, olumsuz davranışları nedeniyle açık cezaevinden kapalı cezaevine gönderilen bir kadın memurun, sevgilisi ile bir olup kendisi hakkı..
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki
Dünya

BM'nin Şara kararına Türkiye'den jet hızında tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli yaptığı açıklamada "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ı Birleşmiş Mille..
İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi
Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını, Netanyahu 'durdurun' uyarısı geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya işgal altındaki Batı Şeria'da bazı evlerin yıkımına ilişkin kararın geri çekilmesi için Amerika'da 10..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! "Durun siz kardeşsiniz!"
Gündem

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

Bayrampaşa Belediyesi’nde eski ve yeni CHP’liler arasında sözlü kavga çıktı. Birbirlerine “Çetin Koç, namussuzsun sen!” “Bu işi bu hale geti..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23