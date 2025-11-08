O işçilere SGK’dan kesinti geliyor!

İşveren ve üçüncü kişiler de sorumlu tutulabilir Karakaş, iş kazası veya meslek hastalığı durumlarında sadece sigortalının değil, işverenin ve üçüncü kişilerin de sorumluluk altına girebileceğini belirtti. “Eğer iş kazası işverenin kastı ya da ihmali sonucu meydana gelmişse, SGK’ya yapılan ödemelerden işveren sorumlu tutulur” diyen Uzman Karakaş, iş güvenliği önlemlerine uymayan işletmelerin de kurum nezdinde yükümlülük taşıdığını hatırlattı. Tüm tedbirlerin alınmasına rağmen gerçekleşen kazalar ise “kaçınılmazlık ilkesi” kapsamında değerlendiriliyor ve bu durumda işveren sorumlu sayılmıyor.