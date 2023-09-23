O ilimizde yeni bir tarih doğuyor! Dünyaya dev rakip bir yapı!

"Ulu Cami'de cemaatin namaz kıldığı yerde kazı çalışmalarımız yoğunlaştı. Bu çalışmalar neticesinde caminin tavanını taşıyan taş ayaklar, sütunlar, mimari yapısı ve eğitim odaları görünür oldu. Kazı çalışmasından önce yüzeyde tespit edilen taş ayak ve sütun sayısı 54 adet iken şu an 101 taneye ulaştı. Büyük oranda caminin iç kısmının kazı çalışması tamamlandı. Bu cami tarihte çok önemli, 8 bin kişinin aynı anda namaz kıldığı devasa bir camidir. Türkiye'mizin en eski, en büyük anıtsal camisidir. Dolayısıyla zaten bu proje kapsamında restorasyonla birlikte ziyaretçi güzergahı da yapılacak. Bilgi panoları, bilgi levhaları, gezi güzergahı ve Harran'a gelen turistler ve ziyaretçiler bu görkemli anıtsal caminin içine de girip buradaki mimari eserleri görecekler."