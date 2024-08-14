2024-08-14 10:29:08 O ilimizde kar sürprizi! Bu mevsimde beyaza büründü
Bitlis'te bulunan Süphan Dağı'nda ağustos ayında kar yağdı.
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Bitlis'te bulunan Süphan Dağı'nda ağustos ayında kar yağdı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesine Ağustos ayının ortasında kar yağdı.
Türkiye genelinde sıcak hava vatandaşları olumsuz etkilerken Süphan Dağı'nda kar sürprizi yaşandı.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 4 bin 58 rakım ile Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Dağın zirvesi beyaza bürünürken o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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