  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Selpak alıp yarısını kesip, yarısını kullanacaksın'' diyen Mert Başaran'ın saatlik ücreti şok etti

Türkiye'den korkup savaş tatbikatını iptal ettiler! Ülke basını ayağa kalktı

Toyota'nın üretimi ve satışları düştü

Pezeşkiyan, İran'ın Türkiye kararını değiştirebilir! İşte bu olursa ortalık karışır

Alkolikler şok olacak! Türkiye'nin alkol kararını yere göğe sığdıramadılar

Nvidia, insansı robot programını başlattı

O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

PTT, SGK ve TROY kart arasında işbirliği! Emeklileri sevindirecek karar

Oysa büyük beklentilerle piyasaya sürülmüşlerdi! İşte hayal kırıklığı yaşatan o telefon modelleri

Türkiye'de paranın yarısını dövizde tutan şehirler açıklandı! Ne İstanbul ne de Ankara..! İşte şaşırtan liste

Yaşam
9
O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

2024-07-30 22:14:33
O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Kayseri'de freni patlayan halk otobüsü kaldırımdaki iki yaya çarptıktan sonra durabildi.

#1
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde freni patlayan halk otobüsü, yolda yürüyen 2 kişiye çarptıktan sonra 700 metre ileride durabildi.

#2
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda otobüsün içerisinden atlayan şahıs da yaralanırken, ortalık savaş alanına döndü.

#3
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi Seyyid Burhaneddin Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre M.G. idaresindeki 38 AB 334 plakalı halk otobüsünün freni patladı.

#4
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Kaldırıma çıkan otobüs Celalettin T. ve Esma D.'ye çarparken; trafik ışıklarını ve yaya geçidi levhasını devirdikten sonra alt geçide girdi.

#5
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Bu sırada otobüste bulunan Mesut B. de atladı. Yaklaşık 700 metre giden halk otobüsü dururken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, otobüs şoförü ile beraber yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

#6
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Kazayı gören bir vatandaş da olay anını anlatarak, "Aracın freni tutmadı ki kaldırımdan geliyordu. Ben de görünce donakaldım. Hemen kenara çekildim. Yaralı kadının elinden bir çocuk tutuyordu. Çocuk çekildi, kadın otobüsün altında kaldı. Buradan geçip karşıya vurdu. Oradan da alt geçide girdi" dedi.

#7
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Öte yandan; 4 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

#8
Foto - O ilimizde halk otobüsü dehşet saçtı

Görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişinin son anda otobüsün altında kalmaktan kurtulduğu görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Partili vekil yoğun bakıma alındı
Siyaset

AK Partili vekil yoğun bakıma alındı

Kalp krizi geçiren AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.
Yeni Malatyaspor’dan Süper Lig kararı
Spor

Yeni Malatyaspor’dan Süper Lig kararı

Yeni Malatyaspor Asbaşkanı Asbaşkan Şahin Altunok, bu şartlar altında lige katılmalarının mümkün olmadığını, ancak gerekli destek verilirse ..
Başkan Erdoğan tepki göstermişti! Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye kararı
Gündem

Başkan Erdoğan tepki göstermişti! Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan Türkiye kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye'nin davetini geri çevirdiği için özür dilemeli' sözleriyle tepki gösterdiği Filistin Devlet Başkanı Mahmud..
Reha Muhtar Fatih Altaylı'yı yerin dibine soktu! 'Bu sefil mi Paris'li'
Medya

Reha Muhtar Fatih Altaylı'yı yerin dibine soktu! 'Bu sefil mi Paris'li'

Gazeteci Reha Muhtar, 2024 Paris Olimpiyatları'nı izlemeye giden bir grup gazeteciye mihmandarlık yaptığını söyleyen Fatih Altaylı'yı "Bu Se..
Yeniden Refah Partisi sözünü yedi! Tasarıya 224 ret oyu
Gündem

Yeniden Refah Partisi sözünü yedi! Tasarıya 224 ret oyu

Başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka..
Saniyesinde geri vitese taktı! Barış Yarkadaş'tan sokak köpeği kıvraklığı
Gündem

Saniyesinde geri vitese taktı! Barış Yarkadaş'tan sokak köpeği kıvraklığı

Gazeteci Sinan Burhan, başıboş sokak köpeklerinin savunuculuğuna soyunan CHP’li Barış Yarkadaş’a “Bir tane Sokak köpeği sahiplendin mi” diye..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23