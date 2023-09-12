O ilimizde ekmeğe görülmemiş indirim! Vatandaşın yüzü güldü! Helal olsun

Ekmek fiyatlarına indirim geldi. Yılın ikinci yarısı itibariyle peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim yapıldı. Ülke genelinde tek tek açıklanan ekmek zamlarıyla birlikte o ilçeden gelen açıklama ile birlikte dev indirim geldi. Ekmek fiyatlarının gündemde yer aldığı sıralarda indirimi duyan vatandaşlar fırınlara akın etti. İşte tüm detaylar... Ekmek fiyatlarında indirim müjdesi vatandaşlara duyuruldu. 2023 yılı ile birlikte sürekli olarak zamlanan ekmek fiyatları bu kez indirim haberi ile gündeme geldi. Vatandaşın yüzünü güldüren ekmek indirimi sonrasında birçok vatandaş fırınların yolunu tuttu.