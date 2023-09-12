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O ilimizde ekmeğe görülmemiş indirim! Vatandaşın yüzü güldü! Helal olsun

2023-09-12 10:00:37
O ilimizde ekmeğe görülmemiş indirim! Vatandaşın yüzü güldü! Helal olsun

Ekmek fiyatlarına indirim geldi. Yılın ikinci yarısı itibariyle peş peşe gelen zamların ardından bu kez indirim yapıldı. Ülke genelinde tek tek açıklanan ekmek zamlarıyla birlikte o ilçeden gelen açıklama ile birlikte dev indirim geldi. Ekmek fiyatlarının gündemde yer aldığı sıralarda indirimi duyan vatandaşlar fırınlara akın etti. İşte tüm detaylar... Ekmek fiyatlarında indirim müjdesi vatandaşlara duyuruldu. 2023 yılı ile birlikte sürekli olarak zamlanan ekmek fiyatları bu kez indirim haberi ile gündeme geldi. Vatandaşın yüzünü güldüren ekmek indirimi sonrasında birçok vatandaş fırınların yolunu tuttu.

#1
Foto - O ilimizde ekmeğe görülmemiş indirim! Vatandaşın yüzü güldü! Helal olsun

Mersin'in MHP’li belediye tarafından yönetilen Mut ilçesinde açıklanan indirim ile birlikte vatandaşlar ekmeğe doyacak. Ekmek fiyatlarının 5 TL olmasıyla birlikte ilçe sakinlerinin yüzü güldü. Peş peşe alınan birçok zam kararı sonrasında 7 lira 50 kuruşa satılan ekmek fiyatlarına bazı fırın işletmeleri uyarken bazıları ise karşı çıktı. Yükselişi kabul etmeyen fırınlan 210 gram ekmeği 5 liradan satmaya devam ediyor.

#2
Foto - O ilimizde ekmeğe görülmemiş indirim! Vatandaşın yüzü güldü! Helal olsun

Bu durumda ekmekleri 5 liradan satan fırınların önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturmaya başladı. Vatandaş sevindiren indirim ile birlikte sıraya giren onlarca vatandaş, bir ekmekte oluşan 2 lira 50 kuruşluk farkı işaret etti. Bir ekmek için fark oluşturmasa da 10 ekmek için büyük farklar oluşturduğunu belirten vatandaş gündeme oturdu. Ekmek fiyatlarındaki indirimin ardından açıklamalarda bulunan Havva Yıldız isimli vatandaş, ekmeğin hayattaki en büyük ihtiyaçlardan birisi olduğunu belirterek, "Ekmeğe zam yapmayan fırınların vatandaşın yanında olması gerçekten bizi sevindiriyor" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - O ilimizde ekmeğe görülmemiş indirim! Vatandaşın yüzü güldü! Helal olsun

Ekmek fiyatlarındaki indirim konusunda ise Fırıncı Lütfi Özdemir'den de açıklamalar geldi. Maliyetlere göğüs gerdiklerini belirten fırıncı Özdemir, "Vatandaşlar ucuz ekmek alabilmek için uzun süre kuyrukta bekliyor. İmkan olsa da bu insanları kuyrukta bekletmesek. Gücümüz yettiği sürece ekmeğe zam yapmayacağız. Ekmek alımında sayı sınırı yok, istedikleri kadar ekmek alabilirler" ifadeleriyle gönülleri fethetti.

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