O ilimizde asfaltta yumurta pişti

Kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın, asfaltta 10 dakikada yumurta pişirdi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, “Adana çok sıcak. Ustalarımız da böyle bir serinleme yöntemi bulmuş. Biz Adanalılar olarak sıcak da olsa kebaptan vazgeçmiyoruz. Yanıyoruz adeta ama yine de ocak başında çalışmaya devam ediyoruz. Sıcağın ne kadar olduğunu göstermek için asfaltta yumurta da pişirdim. Allah dışarıda çalışanlara ve bizim gibi kebapçılara yardım etsin” dedi.