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Yaşam
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O ilimizde asfaltta yumurta pişti

2023-07-26 20:58:38
O ilimizde asfaltta yumurta pişti

Adana'da hava sıcaklığı 44 dereceye ulaştı. Kebapçılar serinleme yolları ararken bazı vatandaşlar asfaltta yumurta pişirdi.

#1
Foto - O ilimizde asfaltta yumurta pişti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak hava dalgasına karşı uyardığı Adana’da sıcaklık gölgede 42 derece ölçülürken, park, sokak ve bahçelerdeki termometreler 44 dereceye ulaştı.

#2
Foto - O ilimizde asfaltta yumurta pişti

#3
Foto - O ilimizde asfaltta yumurta pişti

En sıcak günlerini yaşayan kentte vatandaşlar dışarı çıkmadı. Şehir adeta hayalet kente döndü. Sadece çalışan insanların dışarı çıktığı, trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü. Sıcak havanın en çok etkilediği meslek gruplarının başında gelen kebap ustaları ise sıcak hava karşısında serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Ustalar, pet şişelerdeki soğuk suları kafalarından aşağı dökerek serinledi.

#4
Foto - O ilimizde asfaltta yumurta pişti

Kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın, asfaltta 10 dakikada yumurta pişirdi. İhlas Haber Ajansı’na konuşan kebapçı Yaşar Aydın, “Adana çok sıcak. Ustalarımız da böyle bir serinleme yöntemi bulmuş. Biz Adanalılar olarak sıcak da olsa kebaptan vazgeçmiyoruz. Yanıyoruz adeta ama yine de ocak başında çalışmaya devam ediyoruz. Sıcağın ne kadar olduğunu göstermek için asfaltta yumurta da pişirdim. Allah dışarıda çalışanlara ve bizim gibi kebapçılara yardım etsin” dedi.

#5
Foto - O ilimizde asfaltta yumurta pişti

Kebap ustası Atilla Vural ise sıcaklarda sadece soğuk suyu başından aşağı dökerek serinleyebildiğini belirtti.

#6
Foto - O ilimizde asfaltta yumurta pişti

#7
Foto - O ilimizde asfaltta yumurta pişti

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