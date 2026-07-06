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Ateşlenen Türk füzesi yerlerinden hoplattı: "TAYFUN ölümcül bir tehdit" diyerek ağlaştılar

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Ateşlenen Türk füzesi yerlerinden hoplattı: “TAYFUN ölümcül bir tehdit” diyerek ağlaştılar

TAYFUN'un benzeri görülmemiş yetenekler kazandığını yazan Yunan basını, Blok-3 füzesinin Yunan donanması için ölümcül bir tehdit oluşturduğunu kaydetti.

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Foto - Ateşlenen Türk füzesi yerlerinden hoplattı: "TAYFUN ölümcül bir tehdit" diyerek ağlaştılar

Hipersonik hızlara ulaşarak, yüksek vuruş gücü ve hassasiyet sunan TAYFUN Blok-3 füzesinin, uzun menzilde ilk kez su üstü hareketli hedefi başarıyla imha etmesi Yunanistan'da paniğe sebep oldu. TAYFUN'un benzeri görülmemiş yetenekler kazandığını yazan Yunan basını, "Türkiye, esasen TAYFUN'u kara hedeflerine yönelik balistik füzeden deniz hedeflerine yönelik bir silaha dönüştürüyor" ifadelerini kullandı. TAYFUN Blok-3 füzesinin Yunan donanması için ölümcül bir tehdit oluşturduğu dile getirildi.

#2
Foto - Ateşlenen Türk füzesi yerlerinden hoplattı: "TAYFUN ölümcül bir tehdit" diyerek ağlaştılar

Haberde, "Balistik füze, haritada sabit bir noktayı vurmak üzere tasarlanmıştır ve uçuş sırasında değişmeyen koordinatlara inmeden önce atmosferde yüksek bir kavis çizer. Aynı silahı etkili bir yıkıcı silaha dönüştürmek, çok daha zor bir problemi çözmeyi gerektirir; çünkü bir gemi, balistik bir füzenin yörüngesini tamamlaması için geçen dakikalar içinde rotasını ve hızını değiştirebilir. Bu da füzenin, fırlatıldıktan sonra fiziksel olarak hareket eden bir hedefi tespit edebilen, izleyebilen ve ona doğru yönlendirebilen, burnunda bulunan bir sensör paketi olan bir arayıcıya ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Bu kombinasyonu başarıyla kullanan ülke sayısı çok azdır. Türkiye'nin başarısı onu kara saldırı balistik füzesini gerçek bir deniz saldırı silahına dönüştürebilen az sayıdaki ülke arasına yerleştirmektedir" denildi.

#3
Foto - Ateşlenen Türk füzesi yerlerinden hoplattı: "TAYFUN ölümcül bir tehdit" diyerek ağlaştılar

TAYFUN Blok-3'ün giderek daha büyük ve daha yetenekli varyantlara doğru devam eden evriminin bir parçası olduğu kaydedildi. Türkiye'nin savunma sanayisinin her başarılı testinin kritik vuruş silahları için yabancı tedarikçilere bağımlılıktan ziyade artan özerkliğin kanıtı olarak sunulduğu ifade edildi. Karadan hareket halindeki bir savaş gemisini vurabilecek bir füzenin Türkiye'ye açık bir stratejik ağırlık kazandırdığı vurgulandı.

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