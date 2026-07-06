Ateşlenen Türk füzesi yerlerinden hoplattı: “TAYFUN ölümcül bir tehdit” diyerek ağlaştılar

Haberde, "Balistik füze, haritada sabit bir noktayı vurmak üzere tasarlanmıştır ve uçuş sırasında değişmeyen koordinatlara inmeden önce atmosferde yüksek bir kavis çizer. Aynı silahı etkili bir yıkıcı silaha dönüştürmek, çok daha zor bir problemi çözmeyi gerektirir; çünkü bir gemi, balistik bir füzenin yörüngesini tamamlaması için geçen dakikalar içinde rotasını ve hızını değiştirebilir. Bu da füzenin, fırlatıldıktan sonra fiziksel olarak hareket eden bir hedefi tespit edebilen, izleyebilen ve ona doğru yönlendirebilen, burnunda bulunan bir sensör paketi olan bir arayıcıya ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Bu kombinasyonu başarıyla kullanan ülke sayısı çok azdır. Türkiye'nin başarısı onu kara saldırı balistik füzesini gerçek bir deniz saldırı silahına dönüştürebilen az sayıdaki ülke arasına yerleştirmektedir" denildi.