Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda
Gazeteci Hacı Yakışıklı’nın ortaya attığı iddia Ankara siyasetini bir anda hareketlendirerek kulislerde geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, muhalefet partilerinden bir büyükşehir belediyesi resmen AK Parti saflarına katılmaya hazırlanıyor. İkinci bir büyükşehir için de yoğun bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü belirten Yakışıklı, yerel yönetimlerde kartların yeniden dağıtılacağını ileri sürdü. İşte detaylar...