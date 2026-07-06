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Siyaset
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Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

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Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

Gazeteci Hacı Yakışıklı’nın ortaya attığı iddia Ankara siyasetini bir anda hareketlendirerek kulislerde geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre, muhalefet partilerinden bir büyükşehir belediyesi resmen AK Parti saflarına katılmaya hazırlanıyor. İkinci bir büyükşehir için de yoğun bir görüşme trafiğinin yürütüldüğünü belirten Yakışıklı, yerel yönetimlerde kartların yeniden dağıtılacağını ileri sürdü. İşte detaylar...

#1
Foto - Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

Türkiye siyasetinde partiler arası transfer iddiaları her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, Ankara kulislerini sarsacak en dikkat çekici iddia gazeteci Hacı Yakışıklı’dan geldi.

#2
Foto - Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

İYİ Parti ve CHP tabanlı geçişlerin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmayacağını öne süren Yakışıklı, yerel yönetimler cephesinde haritayı değiştirecek cinsten büyükşehir hamlelerinin kapıda olduğunu iddia etti. Önümüzdeki süreçte yaşanacak en büyük sürprizlerin belediyeler üzerinden gerçekleşeceğini ifade eden Hacı Yakışıklı, iddialı bir kulis bilgisini paylaştı. Yakışıklı, "Milletvekili geçişleri de olacak ama esas sürpriz büyükşehirlerde. İsim vermeyeyim; kesinlikle bir büyükşehirin Ak Parti'ye geçtiğini göreceksiniz. Bir büyükşehir kesin olacak" diyen Yakışıklı, bir muhalefet büyükşehir belediyesinin AK Parti saflarına katılımının an meselesi olduğunu belirtti.

#3
Foto - Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

Yakışıklı, kulisleri hareketlendiren bu operasyonun tek bir kentle sınırlı kalmayabileceğini, "artı bir" büyükşehirin daha listede olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

İkinci büyükşehir belediyesine dair görüşme trafiğinin henüz AK Parti Genel Merkezi'ne resmi olarak intikal etmediğini ancak ilgili şehrin siyasi çevrelerinde yüksek sesle dillendirildiğini belirten Yakışıklı, "Diğer bir büyükşehir de gündeme geldi diyeyim. Genel merkezde henüz netleşmedi ama şehir içinde çok konuşuluyor. Bu işler önce şehirde başlar, sonra genel merkeze gider" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

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