Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçiyor, ikincisi de yolda

İYİ Parti ve CHP tabanlı geçişlerin yalnızca milletvekilleriyle sınırlı kalmayacağını öne süren Yakışıklı, yerel yönetimler cephesinde haritayı değiştirecek cinsten büyükşehir hamlelerinin kapıda olduğunu iddia etti. Önümüzdeki süreçte yaşanacak en büyük sürprizlerin belediyeler üzerinden gerçekleşeceğini ifade eden Hacı Yakışıklı, iddialı bir kulis bilgisini paylaştı. Yakışıklı, "Milletvekili geçişleri de olacak ama esas sürpriz büyükşehirlerde. İsim vermeyeyim; kesinlikle bir büyükşehirin Ak Parti'ye geçtiğini göreceksiniz. Bir büyükşehir kesin olacak" diyen Yakışıklı, bir muhalefet büyükşehir belediyesinin AK Parti saflarına katılımının an meselesi olduğunu belirtti.