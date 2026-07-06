588 milyar dolarlık pastadan aslan payı bize! Türkiye büyük fırsatı gördü, o ülkeye koşa koşa gidecek

OECD'nin yayımladığı raporda, Ukrayna'nın 2026-2035 döneminde yaklaşık 588 milyar dolarlık yeniden yapılanma ve toparlanma finansmanına ihtiyaç duyduğu kaydedildi. Konuya dair açıklamalarda bulunan DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ziya Uzel, "Türk müteahhitlik sektörü, dünyanın farklı coğrafyalarında bugüne kadar başarıyla tamamladığı projeler, güçlü teknik kapasitesi ve zorlu koşullarda çalışma tecrübesiyle bu sürecin en önemli paydaşlarından biri olmaya hazır. Türk müteahhitler, Ukraynalı iş ortakları ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde, sadece projeleri tamamlayan değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmayı ve bölgesel istikrarı destekleyen kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor." dedi.