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Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

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AA Giriş Tarihi:

Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

Gözü dönmüş siyonistlerin Gazze'de bir araca saldırısında 2 Filistinli şehit olurken, 16 kişi de yaralandı.

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#1
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

Terör devletinin sabah saatlerinde Gazze kentinin Tel Heva Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda ise karı-koca hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

#2
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

#3
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde bir aracı hedef aldı.

#4
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

Bölgedeki bir kavşakta gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

#5
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un kuzeyindeki Meftarik Matahin bölgesi yakınlarında başka bir aracı da hedef aldığını aktardı.

#6
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze kentinin Tel Heva Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda karı-koca hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

#7
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

İsrail ordusu 10 Ekim 2025’te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor.

#8
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

Son dönemde ise İsrail güçleri, Gazze'de araçları hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

#9
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 445 kişi yaralandı.

#10
Foto - Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 90'a, yaralı sayısı 173 bin 553'e yükseldi.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

Işin korkunç tarafö millet artık her tırlü kalkanı sapıklığı küfrü kanıksadı. Ruhsuz dönmüş dünyaya dalmış bir güruh var. En büyık.trhlike de bu Allah'ın CH bıyık gazabından önce.
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