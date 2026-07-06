Evde, arabada, hastanede, her yerde vuruyor Terörist İsrail'den yine sivil katliamı
Gözü dönmüş siyonistlerin Gazze'de bir araca saldırısında 2 Filistinli şehit olurken, 16 kişi de yaralandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Gözü dönmüş siyonistlerin Gazze'de bir araca saldırısında 2 Filistinli şehit olurken, 16 kişi de yaralandı.
Terör devletinin sabah saatlerinde Gazze kentinin Tel Heva Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda ise karı-koca hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir aracı hedef aldığı saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinin batısındaki Mevasi bölgesinde bir aracı hedef aldı.
Bölgedeki bir kavşakta gerçekleştirilen bombalı saldırı sonucu 2 Filistinli yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Han Yunus'un kuzeyindeki Meftarik Matahin bölgesi yakınlarında başka bir aracı da hedef aldığını aktardı.
İsrail ordusunun sabah saatlerinde Gazze kentinin Tel Heva Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı saldırıda karı-koca hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı.
İsrail ordusu 10 Ekim 2025’te uygulamaya giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi’ne saldırılar düzenliyor.
Son dönemde ise İsrail güçleri, Gazze'de araçları hedef alan hava saldırılarını yoğunlaştırdı.
Resmi verilere göre, ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırılarda 1066 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 445 kişi yaralandı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 90'a, yaralı sayısı 173 bin 553'e yükseldi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23