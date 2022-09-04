2022-09-04 10:54:15 O ilde yaşayanlar dikkat! 50 bin bina için uyarı geldi
Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Özçelik, 1998 yılında deprem şartnamesinin revize edilmesiyle Antalya’nın 2’nci derece deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Antalya’daki bina stoku yaklaşık olarak 40-50 bin civarında, bunların yüzde 99’u, 1998 şartnamesinden önce yapılmış binalar. Bu binaların bir an önce teşhis edilerek içerisinde en tehlike oluşturacak yapıların bulunup kentsel dönüşüme dönüştürülmesi gerekiyor" dedi.