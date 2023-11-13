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Yaşam
10
O ilde sokaklar göle döndü

2023-11-13 09:58:52
O ilde sokaklar göle döndü

Çanakkale’de sağanak yağış sebebiyle sokaklar adeta göle döndü.

#1
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

#2
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün dün Çanakkale için sarı kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saat 08.00 itibariyle sağanak yağış başladı.

#3
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

Kuvvetli sağanak yağış, bazı cadde ve sokakların kısa sürede göle çevirdi.

#4
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi.

#5
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

#6
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

#7
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

#8
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

#9
Foto - O ilde sokaklar göle döndü

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