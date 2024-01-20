O iki Avrupa ülkesinden Türklerle ilgili skandal karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Almanya ve İngiltere, kaçak göçmenlerle ilgili radikal bir karar aldı. Her iki ülke de sınır dışı edilme kararlarını onayladı. Karara göre, yaklaşık 50 bin Türk vatandaşı sınır dışı edilecek ve bu sayının ilerleyen dönemde artması bekleniyor. Avrupa, kaçak göçmenlerle ilgili önlem almaya başladı ve özellikle Almanya ve İngiltere bu konuda keskin bir karar aldı. İki ülke, kaçak göçmenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini öngören yasaları meclislerinden geçirdi.