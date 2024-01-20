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O iki Avrupa ülkesinden Türklerle ilgili skandal karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

2024-01-20 13:07:01
O iki Avrupa ülkesinden Türklerle ilgili skandal karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Almanya ve İngiltere, kaçak göçmenlerle ilgili radikal bir karar aldı. Her iki ülke de sınır dışı edilme kararlarını onayladı. Karara göre, yaklaşık 50 bin Türk vatandaşı sınır dışı edilecek ve bu sayının ilerleyen dönemde artması bekleniyor. Avrupa, kaçak göçmenlerle ilgili önlem almaya başladı ve özellikle Almanya ve İngiltere bu konuda keskin bir karar aldı. İki ülke, kaçak göçmenlerin hızlı bir şekilde sınır dışı edilmesini öngören yasaları meclislerinden geçirdi.

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Foto - O iki Avrupa ülkesinden Türklerle ilgili skandal karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

İngiltere’ye kaçak olarak giden Türk vatandaşları, ilticaları reddedildikten sonra eğer Türkiye tarafından geri kabul edilmezlerse Ruanda’da kurulacak bir kampa gönderilecek ve diğer ülkelerden sınır dışı edilen kişilerle birlikte kalacaklar. Türk vatandaşları, yüzde 87 oranında iltica başvurularının reddedildiği kişiler arasında yer alıyor ve şu anda iki ülkeden sınır dışı edilmeyi bekleyenlerin sayısı 60 bini aşmış durumda. Almanya’nın Ruanda veya Doğu Avrupa’da kurulacak kampları, AB ile yapılan anlaşma gereği 2026 yılında faaliyete geçecek.

#2
Foto - O iki Avrupa ülkesinden Türklerle ilgili skandal karar! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Alman Federal Meclisi tarafından önceki gün kabul edilen ve sınır dışı etme durumlarını düzenleyen İltica Yasası’ndaki değişiklikler, mevcut uygulamaları önemli ölçüde değiştiriyor. Bu değişiklikler, polisin karşılaştığı sorunlara çözüm olarak düşünülmüştür.

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