2023-11-14 14:18:27 O iddia, Türkiye gündemine bomba gibi düştü! Ali Yerlikaya korkusu bacayı sardı! O karanlık isim, İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı aldı
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye’deki organize suç örgütleriyle mücadeleye dair bomba bir iddia ortaya attı. “Size bir sır vereyim” diyerek cümlesine başlayan Selvi, “Dilan Polat ve Engin Polat operasyonu üzerine bahis çetesi paniklemiş, sosyal medyada Dilan Polat’a öykünen isimler bir bir yurtdışına kaçma hazırlıklarına başlamışlar. Hele birisi İstanbul’daki en büyük faaliyetini durdurma kararı almış” dedi. Selvi, dikkat çeken yazısında özetle şunları kaydetti: