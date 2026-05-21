Yunanistan isyan etti: Bizi kaale almıyorlar, Türkiye herhalde kritik programa katılacak
Komşuda Türkiye hazımsızlığı devam ederken Ankara'nın savunma alanında attığı adımların ardından Yunanistan'ın diplomatik gücünü tamamen yitirdiği vurgulandı.
Yunan medyasından Ekathimerini, Türkiye'nin savunma alanında attığı adımların kendilerine dezavantaj olarak döndüğünü yazarken Atina'nın Avrupa Birliği tarafından dikkate alınmayan bir ülke konumuna düştüğünü belirtti. İşte çıkan haberin detayları...
Türkiye, AB savunma programlarına katılmaya hazırlanıyor. Yunanistan ve GKRY'nin itirazları kaale alınmıyor. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, bu gelişmeye karşı çıktı ve "Düşman duvarların içindeyken Avrupa'yı savunamayız" dedi.
Ancak endişelerimiz AB'de karşılık bulmuyor. Yunanistan ve GKRY hariç neredeyse tüm AB üye devletleri için, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip bir NATO üyesini dışlamak pek mantıklı görünmüyor.
Atina, Brüksel'de de direnişle karşılaştı ve bu durum Yunan hükümetini AB başkentlerindeki büyükelçilerini seferber etmeye sevk etti.
Diplomatlara, Yunanistan'ın endişelerini iletmeleri ve kararların nitelikli çoğunlukla değil, oy birliğiyle alınması gerektiğinin altını çizmeleri talimatı verildi.
Diplomatik kaynaklar, zorluklara rağmen görüşmelerin hassas bir şekilde sürdürüldüğünü ve müzakerecilerin önemli farklılıkları gidermeye çalıştığını belirtiyor. Kaynak: X/Hermes
