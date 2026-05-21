Etnospor'da 'Dirlik' Sofrası kuruldu: Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan aşure dağıttı
24 ülkeden yüzlerce sporcu, sanatçı ve kültür elçisini İstanbul’da buluşturan 8. Etnospor Kültür Festivali kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin bu yıl “Barış”, “Dayanışma”, “Saygı” ve “Gelenek” değerleri üzerine kurulduğunu vurgulayarak, “Gazze’de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için güçlü bir çağrı yapılacak.” dedi. Ersoy ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı standında çocuklara ve katılımcılara aşure ikram etti.