Etnospor'da 'Dirlik' Sofrası kuruldu: Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan aşure dağıttı

İstanbul Atatürk Havalimanı Han Çadırı’nda dünyanın dört bir yanından sporcuları, sanatçıları ve kültür elçilerini buluşturan festivalin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ile Zafer Sırakaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, program kapsamında festival alanında kurulan stantları ziyaret ederek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) stantlarında incelemelerde bulundu. Ersoy ve Erdoğan, ziyaretçilerle de bir araya gelirken çocuklarla da yakından ilgilendi. Festival alanında vatandaşlara geleneksel “Dirlik Çorbası” ikram eden Ersoy, ardından Bilal Erdoğan ile birlikte ziyaretçilere aşure dağıtarak sohbet etti ve alanındaki faaliyetleri takip etti.