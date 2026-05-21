NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

"Sonarımızın su altı dronları ve su üstünde giden insansız deniz araçlarının üzerine takılabilecek şekilde bir mini versiyonuna da çalışıyoruz. Bir sonar suiti üzerine çalışıyoruz. Mayın avlama, dalgıç tespit yeteneklerimizi birleştirerek hem dalgıcı hem mayınları tespit, takip, sınıflandırma yaparken aynı zamanda çok ışınlı iskandil ve engel sakınma sonarları yeteneklerini de birleştiren, üç boyutta hem engel sakınma hem de oşinografik anlamda ciddi bilgi sağlayan, mayın ve dalgıç tehdidini engelleyen bir sonar suiti haline getirdik. Bunları da insansız deniz araçları için öncelikli yerli kullanıcılarımıza, sonra da yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyor olacağız."