  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte İbn-i Sina'dan kepeği bitiren formül: Ne şampuan ne de krem! Meğer kepeğin çözümü... Hollanda devi kararını duyurdu: Noa Lang bombayı patlattı: Kritik transfer için... Daraldıkça daralıyor! Alman ekonomisi bir deri bir kemik yolunda Yola attıkları poşet pişman etti! Uyuşturucu operasyonu: Polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdılar! Yunanistan isyan etti: Bizi kaale almıyorlar, Türkiye herhalde kritik programa katılacak Etnospor'da 'Dirlik' Sofrası kuruldu: Bakan Ersoy ve Bilal Erdoğan aşure dağıttı Tarım Bakanlığı işin aslını açıkladı! ‘Yapay et’ söylentilerine son nokta O hastalık sessiz ilerliyor! Herkes beslenme alışkanlığını değiştirdi ama Dr. Tunç, yıllarca fark edilmiyor diyerek uyardı NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı Akıllara durgunluk veren taktik Sözde güzellik salonunda güzel güzel soygun
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

Su altı teknolojileri alanında faaliyet gösteren Armelsan Savunma Genel Müdürü Güray Aybar:, yerli mayın avlama sonarı NUSRAT-1915'le ilgili heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

#1
Foto - NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yerli mayın avlama sonarı entegrasyon aşamasına geldi. Su altı teknolojileri alanında faaliyet gösteren ARMELSAN SAVUNMA, geliştirdiği yerli çözümlerle denizaltı savunma harbi alanındaki kullanıcılara yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. ARMELSAN SAVUNMA Genel Müdürü Güray Aybar, AA muhabirine yerli mayın avlama sonarı NUSRAT-1915'in deniz testlerini başarıyla tamamladığını, sistemin platform entegrasyon aşamasına geçtiğini söyledi. NUSRAT-1915'in uzun yıllardır ARMELSAN SAVUNMA çalışanı Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini vurgulayan Aybar, şöyle konuştu:

#2
Foto - NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

"Mayın avlama sonarı, ülkemize çok ciddi bir ihtiyaç. Özellikle teknolojinin geldiği noktada Deniz Kuvvetlerimizin bünyesinde çoklu adetlerde bulunacak bir sonardır ve Türkiye'de yerli ve milli karinaya monteli mayın avlama sonarı üzerine çalışan ve deniz testlerini başarıyla tamamlamış olan tek firma ARMELSAN SAVUNMA’dır. Geliştirme faaliyetlerini tamamlamış olduğumuz NUSRAT-1915 sonarımızın deniz testlerini de başarıyla tamamladık. Bundan sonraki yol haritasında ilk olarak gemilere entegrasyonuna yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve Engin sınıfı gemiler başta olmak üzere Deniz Kuvvetlerimizin çeşitli platformlarında görev yapmasına yönelik faaliyetler icra ediliyor olacak. 2026 sonunda ilk entegrasyon çalışmalarını tamamlıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalar devam etmekte olup Deniz Kuvvetlerimiz ve Savunma Sanayii Başkanlığımız bünyesinde 2027 sonunda da ciddi anlamda yetenek kazanımının tamamlanmış olması planlanıyor."

#3
Foto - NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

NUSRAT-1915'in halihazırda kullanılan yabancı sistemlerle kıyaslandığında daha yüksek performans ortaya koyduğunu ve bunu deniz testlerinde kanıtladığını belirten Aybar, "Mevcutta yabancı menşeli sonarlar var. NUSRAT-1915'in mevcut sonarlardan çok daha kifayetli olduğu, tespit menzili ve sınıflandırma başarısı olarak yabancı muadillerinden çok daha üstün olduğu kullanıcıları tarafından söylendi." dedi.

#4
Foto - NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

Aybar, NUSRAT-1915'in dip mayınları, zincirli mayınlar, manta tipi mayınlar ve farklı yüzey tehditlerini uzak mesafelerden tespit, takip ve sınıflandırabildiğini anlattı. Sistemin teknik kabiliyetlerine ilişkin bilgi veren Aybar, şunları kaydetti: "NUSRAT-1915'i entegre ettiğimiz zaman mevcut yeteneğin üzerine iki kat mesafe, iki kat yüksek performans sağlamış olacağız. Bu da mayınların çok uzak mesafeden tespiti ve erken uyarı anlamına geliyor. Ayrıca hangi tip mayın olduğunu yine uzak mesafeden personelimize bildirerek o mayının imhasına yönelik çalışmaların en ufak riski almadan tamamlanmasına yönelik desteği vermiş olacağız."

#5
Foto - NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

Aybar, özellikle Karadeniz ve Körfez bölgesinde oluşan güvenlik ortamının mayın tehdidini yeniden öne çıkardığını belirterek, bu tür kritik sistemlerin yerlileştirilmesinin stratejik önem taşıdığına dikkati çekti. ARMELSAN SAVUNMA'nın çalışmalarının yalnızca NUSRAT-1915 ile sınırlı olmadığına dikkati çeken Aybar, insansız sistemlere yönelik daha kompakt sonar çözümü üzerinde de çalıştıklarını açıkladı. Aybar, ARMELSAN SAVUNMA bünyesinde geliştirilen yeni sonar suitinin mayın avlama, dalgıç tespiti, derinlik ölçme, dip yapısı haritalama ve engel sakınma kabiliyetlerini aynı platformda bir araya getireceğini belirtti. Güray Aybar, şirketin gelecek çalışmalarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

#6
Foto - NUSRAT-1915 denizlerdeki güç dengesini şimdiden sarstı: Askeri uzmanlar neye uğradığını şaşırdı

"Sonarımızın su altı dronları ve su üstünde giden insansız deniz araçlarının üzerine takılabilecek şekilde bir mini versiyonuna da çalışıyoruz. Bir sonar suiti üzerine çalışıyoruz. Mayın avlama, dalgıç tespit yeteneklerimizi birleştirerek hem dalgıcı hem mayınları tespit, takip, sınıflandırma yaparken aynı zamanda çok ışınlı iskandil ve engel sakınma sonarları yeteneklerini de birleştiren, üç boyutta hem engel sakınma hem de oşinografik anlamda ciddi bilgi sağlayan, mayın ve dalgıç tehdidini engelleyen bir sonar suiti haline getirdik. Bunları da insansız deniz araçları için öncelikli yerli kullanıcılarımıza, sonra da yurt dışındaki müşterilerimize ulaştırıyor olacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Avrupa’dan diplomatik baskı! İspanya ve Yunanistan’dan İsrail’e sert çıkış
Dünya

Avrupa’dan diplomatik baskı! İspanya ve Yunanistan’dan İsrail’e sert çıkış

İsrail’in Küresel Sumud Filosu’nda alıkoyduğu aktivistlere yönelik kötü muamele iddiaları Avrupa’da diplomatik tepkiye neden oldu. İspanya, ..
Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!
Gündem

Malatya’da 5,6’lık deprem sonrası bilanço açıklandı!

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelinden 68 ihbar ulaştı. Valilik, hastanelere ba..
Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı
Gündem

Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

Eskişehir'deki konserinin ardından Ankara'ya doğru yola çıkan Haluk Levent, yolda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde ..
CHP liderinin Türkiye’den haberi yok! Özgür şimdi de AK Parti’nin icraatını vaadetti
Gündem

CHP liderinin Türkiye’den haberi yok! Özgür şimdi de AK Parti’nin icraatını vaadetti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bahanesiyle yurt dışındaki gençlerle yaptığı çevrim içi topla..
Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra
Dünya

Siyonist bakan Ben-Gvir'in aşağılık şovu elinde patladı: Meloni’den katil rejime muhtıra

Terör devleti İsrail’in faşist bakanı Itamar Ben-Gvir’in, uluslararası sularda korsanlıkla alıkonulan "Küresel Sumud Filosu" aktivistlerine ..
Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama
Gündem

Erdoğan ile görüşen Trump'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Ara..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23