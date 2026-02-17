'Önce Allah’a daha sonra Türkiye’ye güveniyoruz' deyip Rumlarla anlaşmışlardı! Yeni açıklamaları olay

Bu algının toplumsal bilinçte yerleştiğini dile getiren Mitri, İsrail'in Suriye, Lübnan ve Filistin'deki uygulamalarının bu görüşü pekiştirdiğini, Tel Aviv'in hava üstünlüğüne dayalı askeri gücünün de bölgesel güvenlik açısından tehdit algısını güçlendirdiğini söyledi. "İsrail'e yönelik tutum ve oluşturduğu tehlikeye dair ortak algı, bölgedeki bazı ülkeler arasında yakınlaşma eğiliminin nedenlerinden biri olabilir." diye konuşan Mitri, şunları kaydetti: "İsrail çağına girdiğimiz yönünde ne söylenirse söylensin, İsrail, askeri hava ve istihbarat üstünlüğü, yapay zekâ kullanımı ve diğer kapasitelere sahip olmasıyla yıkım gücüne sahip olabilir ancak bölgemizi yönetme ya da yeni bir Orta Doğu şekillendirme kapasitesine sahip değildir."