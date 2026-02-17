  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
Nottingham Forest mesaisi başladı
Seyfullah Maden

Nottingham Forest mesaisi başladı

Fenerbahçe, Nottingham Forest ile sahasında oynayacağı Avrupa maçının hazırlıklarına başlarken, milli takım antrenörü Montella da tesislere gelerek Tedesco ile görüştü.

#1
Foto - Nottingham Forest mesaisi başladı

Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te Nottingham Forest ile sahasında oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

#2
Foto - Nottingham Forest mesaisi başladı

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda yapılan core hareketleriyle başladı.

#3
Foto - Nottingham Forest mesaisi başladı

Ardından ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam etti. Günün idmanını taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. Tedavisi sona eren Archie Brown da takımla çalışmalara başladı.

#4
Foto - Nottingham Forest mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da antrenmanı takip ederek Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcularla bir araya geldi.

#5
Foto - Nottingham Forest mesaisi başladı

Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi de antrenmanı izledi. Sarı-lacivertliler, Nottingham Forest maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

