O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, “Sizi gidi cahil dümbelekler sizi” diyerek topu tam 90’a taktı

Üç yıl önce "Neuralink yakın zamanda insan beynine çip yerleştirecek ve bunu sağlıklı yaşam için ileri hamle diye sunacak ama arkasından neler geleceğini kim kestirebilir" dedim diye... "Seni gidi komplocu... Sen de cahilleştin!" diyenler burada mı? Elon Musk'ın açıklamasını gördüler mi acaba? Neuralink, nihayet insan beynine çip yerleştirdi ve ilk sonuçların "umut verici" olduğu belirtildi. Ürüne koydukları ad ne çok şey anlatıyor aslında?