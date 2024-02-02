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Medya
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O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, "Sizi gidi cahil dümbelekler sizi" diyerek topu tam 90’a taktı

2024-02-02 13:23:53
O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, “Sizi gidi cahil dümbelekler sizi” diyerek topu tam 90’a taktı

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini duyurdu. Söz konusu gelişmeyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu ise "İnsanlara çip takacaklar diyenler Ortaçağ cehaletinde yüzüyor" diyerek gevezelik edenlere okkalı bir şamar indirdi. “Asıl dalga geçilecek kadar cahil dümbelekler sizlersiniz” ifadelerini kullanan Babaoğlu, yazısında şunları kaydetti: “Asıl ciddiye alınmaması gerekenler sizlersiniz... 

#1
Foto - O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, "Sizi gidi cahil dümbelekler sizi" diyerek topu tam 90’a taktı

Asıl dalga geçilecek kadar cahil dümbelekler sizlersiniz...  Ama halkın zihninden geçen yolların köşebaşlarını tuttuğunuz için kendinizi bir şey sanıyorsunuz...  Âlem sersem nasılsa, deyip işinize bakıyorsunuz... *** "Aşı oldum, çiplendim, dünyayı yönetenlere katıldım, hihi hihi" diye gülenlerinizi unutacak mıyız? Sonra yataktan aylarca kalkamadığınızı görüp de ağlaşmaya başladığınızı da duyduk...

#2
Foto - O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, "Sizi gidi cahil dümbelekler sizi" diyerek topu tam 90’a taktı

"Viagrama çip koysunlar, daha garantili" diye dalga geçenleriniz oldu; eh, stand-up yapıyor dedik, geçtik... "İnsanlara çip takacaklar diyenler Ortaçağ cehaletinde yüzüyor" diyerek adından başka hiçbir yerinde "halk" bulunmayan kanallarda gevezelik edenler gördük... İnsanlık serüveninin ne dününden ne de bugününden anlamayan ama ansiklopedik klişeleri tekrar edince pek "bilimsel" düşündüğünü iddia eden bu avanakların ortasında geleceği beklemek ne kadar fena... ***

#3
Foto - O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, "Sizi gidi cahil dümbelekler sizi" diyerek topu tam 90’a taktı

Üç yıl önce "Neuralink yakın zamanda insan beynine çip yerleştirecek ve bunu sağlıklı yaşam için ileri hamle diye sunacak ama arkasından neler geleceğini kim kestirebilir" dedim diye...  "Seni gidi komplocu... Sen de cahilleştin!" diyenler burada mı?  Elon Musk'ın açıklamasını gördüler mi acaba?  Neuralink, nihayet insan beynine çip yerleştirdi ve ilk sonuçların "umut verici" olduğu belirtildi.  Ürüne koydukları ad ne çok şey anlatıyor aslında? 

#4
Foto - O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, "Sizi gidi cahil dümbelekler sizi" diyerek topu tam 90’a taktı

"Telepati." Siz felce falan iyi gelir diye düşünüp devam edin!  Güzel yalanlardan başka ne kaldı?  Gülün hatta!  Gelecek geldi.  Bize gitmek mi kaldı, ne?”

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