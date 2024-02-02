2024-02-02 13:23:53 O gelişme, tüm dünyayı şok etti! Haşmet Babaoğlu, “Sizi gidi cahil dümbelekler sizi” diyerek topu tam 90’a taktı
ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini duyurdu. Söz konusu gelişmeyi köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu ise "İnsanlara çip takacaklar diyenler Ortaçağ cehaletinde yüzüyor" diyerek gevezelik edenlere okkalı bir şamar indirdi. “Asıl dalga geçilecek kadar cahil dümbelekler sizlersiniz” ifadelerini kullanan Babaoğlu, yazısında şunları kaydetti: “Asıl ciddiye alınmaması gerekenler sizlersiniz...