O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Önde gelen eski Mısırlı uzmanlar tarafından iskelet kalıntıları üzerinde yapılan antropolojik analiz, bu ileri gelen kişinin nispeten erken bir yaşta, yaklaşık 25 yaşında öldüğünü gösterdi. Analiz ayrıca, hareketsiz çalışma nedeniyle omurgada oluşan aşınma da dahil olmak üzere mesleki sağlık sorunları belirtileri taşıdığını ve şiddetli osteoporoz hastası olduğunu gösterdi. Bu son bulgu, onun, mezarlıkta gömülü olan ve kalıntılarında da hastalık belirtileri bulunan diğer bireylerin ailesiyle aynı aileye ait olduğunu gösterebilir. Ne yazık ki, Djehutyemhat'ın mezarının nispeten az eser içerdiği, bu mezarlık alanındaki diğer mezarlar gibi muhtemelen MS 5. yüzyıldan itibaren soyulmuş olduğu ortaya çıktı. Ancak ekip, kaseler ve kavanozlar da dahil olmak üzere bir çanak çömlek koleksiyonu buldu. Kaynak: tv100