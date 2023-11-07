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O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

2023-11-07 14:31:28
O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Mısır'da arkeologlar tarafından bulunan bir oda araştırmacıları şaşırttı. Antik Mısır'da yaşayanlar için de yılanların büyük korkuya sebep oldukları bu keşifle ortaya çıktı.

#1
Foto - O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Arkeologlar, eski bir Mısır ileri geleninin yılan ısırıklarına karşı korumayı amaçlayan büyülerle dolu zengin bir şekilde dekore edilmiş mezarını keşfettiler. MÖ 1. binyılın ortalarına tarihlendiği düşünülen mezar, incelemelere öncülük eden Prag Charles Üniversitesi Çek Mısır Bilimi Enstitüsü (CIE) Abusir arkeoloji alanında Nisan ve Mayıs aylarında yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Keşfedilen antik mezarların çevresindeki yazıtlar dikkat çekti. Yazıtları deşifre eden uzmanlar, yılan ısırıklarına karşı büyülü metinler olduğunu ortaya çıkardı. Günümüzde olduğu gibi tüm dünyada sayıları hızla artan yılanlar korku yaratmaya devam ederken Antik Mısır'da da pek çok kişinin ölümüne neden olduğu bu keşifle ortaya çıkmış oldu.

#2
Foto - O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Abusir, Mısır'ın kuzeyinde, önemli arkeolojik alanlar olan Gize ve Saqqara arasında yer alan antik bir piramit kompleksidir; ikincisi geniş bir nekropole ev sahipliği yapmaktadır. Yeni keşfedilen mezar, eski Mısır'ın 26. ve 27. hanedanlarından yüksek rütbeli memurların ve askeri komutanların son dinlenme yerlerini barındıran bir mezarlık olarak hizmet veren Abusir'in batı kesiminde yer alıyor.

#3
Foto - O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Kazıları yöneten Çek Enstitüsü'nden arkeolog Miroslav Bárta, "Batı Abusir'deki şaft mezarları mezarlığı, Abusir ve Saqqara nekropollerinde bilinen en büyük mezarlardan biridir." dedi. Çek Enstitüsü arkeologlarına göre mezar, bölgenin Pers kuvvetleri tarafından işgal edildiği, eski Mısır tarihinin çalkantılı bir döneminde yaşayan, daha önce bilinmeyen bir ileri gelene ait. Bu saygın kişi, Djehutyemhat adıyla anılan bir kraliyet katibiydi.

#4
Foto - O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Arkeologlardan biri olan Ladislav Bareš bir basın açıklamasında, "Bu, sahibi Djehutyemhat adında birinin kraliyet katibi olarak görev yaptığı, zengin bir şekilde dekore edilmiş orta büyüklükte bir mezardır. Bu yeni buluntu, bu kazı alanındaki önceki keşiflerimizle birlikte. Mısır'da MÖ 6-5. yüzyılların çalkantılı dönemlerinde meydana gelen tarihi değişimlere daha fazla ışık tutacak" dedi. Mezarın yer üstünde olan üst kısmının antik çağda tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Ancak yerden neredeyse 15 metre aşağıda bulunan ana kuyunun dibindeki mezar odası, çeşitli metinler ve sanat eserleriyle zengin bir şekilde dekore edilmiştir. Büyülerde adı geçen yılanların tehlikeli olduğu düşünülüyordu ama aynı zamanda ölen kişinin ve onun mumyasının güçlü koruyucuları olarak da hareket ediyorlardı. Mezar odasının güney ve batı duvarları ritüel sunularla süslenmiştir. Tavanda yıldızımızın doğuş ve batışına dair ilahiler eşliğinde güneşin gökyüzündeki yolculuğunu gösteren tasvirler bulunmaktadır.

#5
Foto - O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Mezar odasında hiyeroglif yazıtlar ve tanrı tasvirleriyle kaplı büyük bir taş lahit veya tabut bulunur. Yazıtlar arasında, mezarlara yerleştirilen büyüler veya sihirli formüllerden oluşan eski Mısır cenaze metinlerinden oluşan Ölüler Kitabı'ndan alıntılar da var. Bu metinlerin ölen kişiyi öbür dünyada koruduğu ve ona yardım ettiği düşünülüyordu. Lahitte ayrıca tanrıça İsis ve Neftis'in resimlerinin yanı sıra, ölen kişiye koruma sağlayan metinler de yer alıyor. Batının tanrıçası Imentet de tasvir edilmiştir.

#6
Foto - O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Ekibin eski dini ve büyülü metinleri yorumlama uzmanı Jiří Janák, basın bülteninde şunları söyledi: "Lahitin içinde tasvir edilen Batı tanrıçası, bir koruyucuyu ve kılavuzu ve aynı zamanda ölen kişinin sembolik annesini temsil ediyor." dedi. Arkeologlara göre mezarda bulunan büyülü metinler, ölen kişinin öbür dünyaya sorunsuz bir şekilde girmesini sağlamayı amaçlıyordu. Bárta, araştırmacıların ayrıca lahitin doğusunda Djehutyemhat'ın iskeletinden birkaç dağınık kemik bulduğunu, ancak kraliyet katibinin mumyasının artık tabutta olmadığını söyledi.

#7
Foto - O dönemde de insanlığın kabusuymuş... Mısır'da arkeologlar şoke oldu

Önde gelen eski Mısırlı uzmanlar tarafından iskelet kalıntıları üzerinde yapılan antropolojik analiz, bu ileri gelen kişinin nispeten erken bir yaşta, yaklaşık 25 yaşında öldüğünü gösterdi. Analiz ayrıca, hareketsiz çalışma nedeniyle omurgada oluşan aşınma da dahil olmak üzere mesleki sağlık sorunları belirtileri taşıdığını ve şiddetli osteoporoz hastası olduğunu gösterdi. Bu son bulgu, onun, mezarlıkta gömülü olan ve kalıntılarında da hastalık belirtileri bulunan diğer bireylerin ailesiyle aynı aileye ait olduğunu gösterebilir. Ne yazık ki, Djehutyemhat'ın mezarının nispeten az eser içerdiği, bu mezarlık alanındaki diğer mezarlar gibi muhtemelen MS 5. yüzyıldan itibaren soyulmuş olduğu ortaya çıktı. Ancak ekip, kaseler ve kavanozlar da dahil olmak üzere bir çanak çömlek koleksiyonu buldu. Kaynak: tv100

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