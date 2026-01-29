  • İSTANBUL
Dünya
15
Yeniakit Publisher
İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ''devasa donanma geliyor'' çıkışı Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken, Tahran yönetimi olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini duyurdu. Gerginlikle birlikte İran'ın askeri gücü yeniden gündeme geldi; yüz binlerce askerden oluşan ordusu, uzun menzilli balistik füzeleri, İHA'ları ve Hürmüz Boğazı'nı kilitleyebilecek deniz kapasitesiyle bölgesel bir savaşın küresel krize dönüşebileceği değerlendirmesi yapılıyor.

1
#1
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik açıklamaları, Orta Doğu'da tansiyonu bir kez daha zirveye taşıdı.

#2
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Trump, "İran'a doğru devasa bir donanma gidiyor. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" ifadelerini kullanırken, Tahran yönetimi ise müzakereye açık olduklarını ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceklerini duyurdu.

#3
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İran'ın füze menzili içerisinde yaklaşık 40 bin Amerikan askerinin bulunduğunu açıklaması gerilimi daha da artırdı. İran'dan Rubio'ya sert bir yanıt geldi.

#4
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Tahran yönetimi, "Eller tetikte bekliyoruz" mesajıyla olası bir saldırıya karşı hazır olduklarını ilan etti. Bölgede savaş ihtimalinin yeniden gündeme gelmesi, İran'ın askeri kapasitesini ve olası bir çatışmada ne kadar dayanabileceğini de tartışmaya açtı.

#5
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Ambargolar ve uzun yıllardır süren baskılara rağmen İran, özellikle personel gücü ve füze kapasitesiyle dikkat çekiyor.

#6
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

İran Hava Kuvvetleri, büyük ölçüde 1979 devrimi öncesinden kalan ABD yapımı F-14'ler ile Sovyet ve Çin menşeli uçaklardan oluşuyor. Ancak İran, hava gücündeki açığı insansız hava araçları ve füze teknolojisiyle kapatmaya çalışıyor.

#7
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Toplam uçak: 550 – 640 Avcı/önleme uçakları: 150 – 180 Saldırı uçakları: 160+ Nakliye uçakları: 100+ Helikopter: 400+

#8
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Özellikle "Şahid" serisi İHA'lar, İran'ın son yıllarda en çok ses getiren savunma unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

#9
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

KARA GÜCÜ: SAYI FAZLA, TEKNOLOJİ SINIRLI

#10
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Tank: Yaklaşık 2.000 (T-72S, Zülfikar ve Karrar) Zırhlı araç: 4.300+ Çok namlulu roketatar: 1.900+ Topçu sistemleri: 2.700+

#11
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

İran kara kuvvetleri sayı bakımından güçlü olsa da, modern teknoloji ve hava desteği açısından Batılı orduların gerisinde bulunuyor.

#12
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

İran'ın en güçlü olduğu alanlardan biri füze programı olarak öne çıkıyor.

#13
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Balistik füzeler: Şehab, Fatih, Zülfikar, Hayber Şekan Menzil: 2.000 – 2.500 km (İsrail ve Doğu Avrupa'yı kapsıyor) Hava savunma: Rus S-300 ve yerli Baver-373 (S-400 muadili olduğu iddia ediliyor)

#14
Foto - İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Trump'ın sert mesajları ve İran'ın geri adım atmayan tutumu, Orta Doğu'yu yeniden savaşın eşiğine getirmiş durumda. İran askeri olarak sayıca güçlü olsa da teknolojik açıdan ABD'nin gerisinde. Ancak füze kapasitesi, İHA'ları ve Hürmüz Boğazı üzerindeki stratejik konumu, olası bir çatışmayı yalnızca iki ülke arasında değil küresel bir krize dönüştürebilecek potansiyele sahip.

