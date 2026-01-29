İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!

Trump, "İran'a doğru devasa bir donanma gidiyor. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak" ifadelerini kullanırken, Tahran yönetimi ise müzakereye açık olduklarını ancak herhangi bir saldırıya "daha önce hiç olmadığı gibi" karşılık vereceklerini duyurdu.