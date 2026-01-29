İran'da 'Eller tetikte bekliyoruz' mesajı mı? ABD'ye karşı koyabilirler mi? Ordusu ortaya çıktı!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik ''devasa donanma geliyor'' çıkışı Orta Doğu'da gerilimi tırmandırırken, Tahran yönetimi olası bir saldırıya sert karşılık verileceğini duyurdu. Gerginlikle birlikte İran'ın askeri gücü yeniden gündeme geldi; yüz binlerce askerden oluşan ordusu, uzun menzilli balistik füzeleri, İHA'ları ve Hürmüz Boğazı'nı kilitleyebilecek deniz kapasitesiyle bölgesel bir savaşın küresel krize dönüşebileceği değerlendirmesi yapılıyor.