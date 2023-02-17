O caddelerde artık acının izleri var! Maraş, hâlen enkazlarda atan 'kahraman kalp' arayışında

24 SAAT MESAİ ANLAYIŞI Kahramanmaraş Valilik binası depremde hasar aldığı için Afet Koordinasyon Merkezi, her sabah erkenden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında toplanıyor. Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Maraşımıza, bu İstiklal Savaşı gazisi şanlı kentimize omuz veren bazı komşu illerin valileri, Jandarma, Emniyet ve AFAD yetkilileri, ayrıca cenaze kimlik tespitleri için Adli Tıp yetkilileri, 11 gündür bu kentin; afetin sıcak yaralarını sarması için neredeyse 24 saat mesai yapıyor. KAHRAMANMARAŞ'TAKİ KAYIP SAYISI 11 BİN 623 Bakan Soylu'nun, şafak vakti mesaisinden sonra geldiği Afet Koordinasyon Merkezi toplantısına 'davetsiz misafir' olarak ben de iştirak ettim. Bu toplantı -elbette kaybettiklerimizin geri gelmesi hariç- afetin yıkıcı sonuçlarının aşama aşama ortadan kaldırma operasyonunun yönetildiği ana karargâh. An itibarıyla Kahramanmaraş'taki toplam kayıp sayımız 11 bin 623. Kimlikleri tespit edilen cenazelerimiz defnediliyor. Henüz naaşına ulaşılamayan, ancak enkaz altında olduğu kesin olarak bilinen vatandaşlarımız için ise geçici olarak boş kabirler de ayrılıyor. Cenazelerine ulaşıldıkça onlar da son yolculuklarına buruk biçimde uğurlanacaklar.