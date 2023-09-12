2023-09-12 13:19:31 O bölgede oturanlar dikkat! Valilikten ‘tehlikeli gaz’ açıklaması geldi
Manisa'da, gerekli şartları taşımadığı için 2022 yılında lisansı iptal edilen atıl durumdaki atık ara depolama ve geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında tesis içi ve dışındaki atıkların bertaraf işlemi sürüyor. Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, “Yangın bölgesinde, tesis içerisinde yanmış olan plastik muhteviyatlı ürünlerden kaynaklanan bir koku olmakla birlikte 11 Eylül'de yapılan son ölçümde herhangi bir tehlikeli gaz değerine rastlanmamıştır" denildi.