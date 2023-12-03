2023-12-03 16:50:54 O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, “Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu
Ocak 2024'te asgari ücret kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dubai dönüşü yaptığı asgari ücret zammı açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Asgari ücret için 4 farklı senaryo konuşulurken, Mart ayında yapılacak yerel seçimleri göz önüne alacak olan Erdoğan'ın ok hamle ile asgari ücreti o rakama çekebileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar...