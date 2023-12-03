O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, “Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

İlk olarak yaklaşan yerel seçimlere dikkat çeken İsmail Saymaz "Enflasyon yüzde 70'leri döverse bu durumda Cumurbaşkanı yerel seçimi de göz önünde bulundurarak 'Ben asgari ücretliyi de ortada bırakmıyorum' deme adına; şok bir hamleyle bence 18 bin TL'ye kadar yükseltebilir. Hatta tek zam olacağı için 20 bini de görebiliriz." dedi.