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Ekonomi
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O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

2023-12-03 16:50:54
O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, “Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek” deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Ocak 2024'te asgari ücret kaç lira olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dubai dönüşü yaptığı asgari ücret zammı açıklaması kulisleri hareketlendirdi. Asgari ücret için 4 farklı senaryo konuşulurken, Mart ayında yapılacak yerel seçimleri göz önüne alacak olan Erdoğan'ın ok hamle ile asgari ücreti o rakama çekebileceği konuşuluyor. İşte ayrıntılar...

#1
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücrete tek zam yapılacak bu iş bitecek" çıkışından sonra kulisler hareketlendi. Erdoğan'ın tek zam çıkışı ve hemen arkasından yapılacak olan yerel seçimler nedeniyle asgari ücret tahminleri yükseldi. En düşük asgari ücret tahmini 15 bin 500 lira olurken, asgari ücretin 20 bin lirayı bulacağını dillendirenlerin sayısı da artmaya başladı. 

#2
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai dönüşü uçakta, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan'dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz. " dedi. 

#3
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını açıkladı. Türk-İş, TİSK ve hükümet kanadının 4 toplantıda 2024 yılı için asgari ücreti belirlemesi ve en geç 31 Aralık'ta açıklaması gerekiyor. 

#4
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Tek zam yapılacak olması ve 31 Mart 2024 günü yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri nedeniyle asgari ücrete yüksek oranda zam yapılacağı beklentisi arttı. Kulislerde en düşük tahmin 15 bin 500 lira olarak dillendirilirken, zamlı asgari ücret tahminini 20 bin liraya yükseltenlerin sayısı da artmaya başladı. 

#5
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

İlk olarak yaklaşan yerel seçimlere dikkat çeken İsmail Saymaz "Enflasyon yüzde 70'leri döverse bu durumda Cumurbaşkanı yerel seçimi de göz önünde bulundurarak 'Ben asgari ücretliyi de ortada bırakmıyorum' deme adına; şok bir hamleyle bence 18 bin TL'ye kadar yükseltebilir. Hatta tek zam olacağı için 20 bini de görebiliriz." dedi. 

#6
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz ise CNN Türk canlı yayınında, enflasyon zammı için masadaki muhtemel rakamları ve beklentilerini açıkladı. Buna göre asgari ücrete ne kadar zam yalılırsa asgari ücretli kaç  lira maaş alacak? 

#7
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

- Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 62 olursa, son 6 ayda yüzde 35.26’lık zamla asgari ücret 11 bin 402 TL’den, 15 bin 422 liraya yükselecek...

#8
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

- Yıl sonu enflasyonu yüzde 65 olursa, yüzde 37.77’lik zamla asgari ücret 11 bin 402 TL’den, 15 bin 708 liraya çıkacak.  - Eğer yıl sonu enflasyon yüzde 68 olursa, yüzde 40.26’lık zamla asgari ücret 11 bin 402 TL’den, 15 bin 992 liraya çıkmış olacak.

#9
Foto - O asgari ücret iddiası gündeme oturdu! Kulağı delik isim, "Erdoğan şok bir hamle ile o rakamı verecek" deyip tüm Türkiye’ye duyurdu

- Geçmiş dönemlerde baktığımızda buna bir refah payı eklentisi de oluyordu. Burada yüzde 40’a 10’luk bir zamla yüzde 50’yi görmüş olacaktır. O zaman da 17 bin 103 TL olması mümkün gözüküyor.

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