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Yaşam
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O anlar kameralara yansıdı! İstanbul’da film gibi dolandırıcılık

2023-09-09 11:07:20
O anlar kameralara yansıdı! İstanbul’da film gibi dolandırıcılık

İstanbul'da filmleri aratmayan bir dolandırıcılık olayı yaşandı. İki dolandırıcı arsa satışı yalanıyla bir iş adamının tuzağa düşürdü.

#1
Foto - O anlar kameralara yansıdı! İstanbul’da film gibi dolandırıcılık

Beyoğlu’nda iki dolandırıcı arsa satışı yalanıyla bir iş adamının tuzağa düşürdü. Satış için adamı 60 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 610 bin lira) ile kafeye çağıran dolandırıcılar, parayı streçleme bahanesiyle adamdan alıp sahteleriyle değiştirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin saklandıkları otelde yakaladığı iki şüpheli tutuklandı.

#2
Foto - O anlar kameralara yansıdı! İstanbul’da film gibi dolandırıcılık

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 15.20 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescid Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iş adamı Macit Ş. (45) bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı ve ihraç fazlası mal satışı yaptığını iddia edilen şahıslarla tanıştı. Şahıslar ardından görüşmelerinde iş adamına ihraç fazlası mal dışında kelepir arsa da satışı yaptıklarını söyledi. Bunun üzerine anlaşma arsa satışına dönüştü.

#3
Foto - O anlar kameralara yansıdı! İstanbul’da film gibi dolandırıcılık

Anlaşmalarının ardından şahıslar, iş adamına arsa için anlaştıkları 60 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 610 bin lira) ile söyledikleri kafeye gelmesini istedi. Kafeteryaya giden iş adamına şahıslar, notere gitmeden önce değiştirilme ihtimalini karşın paraları kontrol edip streçleme yapmak istediğini söyledi. Şahıslar, aldığı paraları streçleme esnasında yere düşürür gibi yaparak masanın altına daha önce kendileri tarafından yerleştirilmiş streçli sahte paralarla kaşla göz arasında değiştirdi. Streçleme bahanesiyle sahteleriyle değişti Çantayı geri veren şahıslar ve iş adamı notere gitmek için kalktı. Ardından şahıslar gerçek paralarla, iş adamı ve arkadaşı da sahte paralarla birlikte olay yerinden ayrıldı. Ancak şüpheli şahıslar notere gelmedi. Satıştan vazgeçtiklerini düşünen iş adamı, iki gün sonra paraların sahte olduğu ve dolandırıldığının farkına vardı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

#4
Foto - O anlar kameralara yansıdı! İstanbul’da film gibi dolandırıcılık

Olayın ardından iş adamının şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Fırat T.(39) ve Derviş K.(41) isimli şahısların otelde kaldıkları belirlendi. Şahıslar Asmalı Mescit Mahallesi’nde tespiti yapılan otelde yakalandı. Ayrıca yapılan aramada iş adamına ait 41 bin 300 dolar para ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında; Fırat T.'nin 14, Derviş K.'nın ise 10 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İfadeleri alınarak adli işlemleri yapılan 2 şahıs, “nitelikli dolandırıcılık” ve “parada sahtecilik” suçundan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

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