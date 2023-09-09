O anlar kameralara yansıdı! İstanbul’da film gibi dolandırıcılık

Anlaşmalarının ardından şahıslar, iş adamına arsa için anlaştıkları 60 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 610 bin lira) ile söyledikleri kafeye gelmesini istedi. Kafeteryaya giden iş adamına şahıslar, notere gitmeden önce değiştirilme ihtimalini karşın paraları kontrol edip streçleme yapmak istediğini söyledi. Şahıslar, aldığı paraları streçleme esnasında yere düşürür gibi yaparak masanın altına daha önce kendileri tarafından yerleştirilmiş streçli sahte paralarla kaşla göz arasında değiştirdi. Streçleme bahanesiyle sahteleriyle değişti Çantayı geri veren şahıslar ve iş adamı notere gitmek için kalktı. Ardından şahıslar gerçek paralarla, iş adamı ve arkadaşı da sahte paralarla birlikte olay yerinden ayrıldı. Ancak şüpheli şahıslar notere gelmedi. Satıştan vazgeçtiklerini düşünen iş adamı, iki gün sonra paraların sahte olduğu ve dolandırıldığının farkına vardı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.