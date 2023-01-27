O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

Olay anını anlatan Murat Kızıldağ. ''Sabah saatlerinde dükkanı açıyorduk. O arada İbrahim kardeşimiz dedi ki abi içeriye atmaca girdi. Atmaca nasıl girdi içeriye dedim. Ayağında yakaladığı serçe ile birlikte içeri girdi. O anda biz arkadaşlar ile birlikte baktık etrafa direkt vitrine doğru giriş yaptı. Biz de yakalamaya çalıştık ve atmacayı rahat bir şekilde yakaladık. Hatıra fotoğrafı çekildik ve daha sonra doğaya saldık. Şimdi tamam atmacayı yakaladık ama serçe nerede dedik ve hemen serçeyi aramaya başladık. Serçeyi de saklanmış bulduk. Tam yakalayacaktık kaçmaya başladı. O esnada diğer reyonda olan bir amcamız şapkasını çıkartıp serçeyi yakaladı. Yani içeride çok fazla avcı vardı açıkçası. Atmacayı da serçeyi de doğaya saldık ve bu şekilde işi tatlıya bağlamış olduk" dedi.