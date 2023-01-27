O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bir atmaca avladığı serçe kuşu ile kuyumcu dükkanına daldı. Dükkanda hareketli anlar yaşanırken, kuş dükkanın içinde sağa sola uçmaya devam etti. Bu esnada atmacanın pençesinden kurtulan serçe ise bir süre sonra dükkan içinde gözlerden kayboldu. Atmaca altınların bulunduğu rafların arasında çırpınırken, Murat Kızıldağ tarafından güçlükle yakalandı. Kızıldağ, hatıra fotoğrafı çekildiği atmacayı daha sonra tekrar dışarıda havaya saldı. İçerdekiler bu defa ise dükkan içerisinde kaybolan serçeyi aramaya başladı. Bir süre sonra dükkan içerisinde uçuşan serçeyi gören bir müşteri, başından çıkardığı şapkayla kaçmaya çalışan serçeyi havada yakaladı. Serçe de havaya salındı.