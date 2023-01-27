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Yaşam
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O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

2023-01-27 10:10:45
O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

İstanbul Sultangazi'de ilginç anlar yaşandı. Bir atmaca yakaladığı serçeyle birlikte kuyumcuya girdi.

#1
Foto - O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

İstanbul Sultangazi'de yakaladığı serçe ile kuyumcuya dalan atmaca, hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Bir süre içeride sağa sola uçtuktan sonra altınların arasına girdiği sırada çalışan tarafından yakalanan kuş, dışarıda havaya salındı. Kuşun pençesinden kurtulan serçe de bir müşteri tarafından şapkasıyla yakalandı. İlginç görüntüler işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

#2
Foto - O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

Olay geçtiğimiz günlerde Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bir atmaca avladığı serçe kuşu ile kuyumcu dükkanına daldı. Dükkanda hareketli anlar yaşanırken, kuş dükkanın içinde sağa sola uçmaya devam etti. Bu esnada atmacanın pençesinden kurtulan serçe ise bir süre sonra dükkan içinde gözlerden kayboldu. Atmaca altınların bulunduğu rafların arasında çırpınırken, Murat Kızıldağ tarafından güçlükle yakalandı. Kızıldağ, hatıra fotoğrafı çekildiği atmacayı daha sonra tekrar dışarıda havaya saldı. İçerdekiler bu defa ise dükkan içerisinde kaybolan serçeyi aramaya başladı. Bir süre sonra dükkan içerisinde uçuşan serçeyi gören bir müşteri, başından çıkardığı şapkayla kaçmaya çalışan serçeyi havada yakaladı. Serçe de havaya salındı.

#3
Foto - O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

Olay anını anlatan Murat Kızıldağ. ''Sabah saatlerinde dükkanı açıyorduk. O arada İbrahim kardeşimiz dedi ki abi içeriye atmaca girdi. Atmaca nasıl girdi içeriye dedim. Ayağında yakaladığı serçe ile birlikte içeri girdi. O anda biz arkadaşlar ile birlikte baktık etrafa direkt vitrine doğru giriş yaptı. Biz de yakalamaya çalıştık ve atmacayı rahat bir şekilde yakaladık. Hatıra fotoğrafı çekildik ve daha sonra doğaya saldık. Şimdi tamam atmacayı yakaladık ama serçe nerede dedik ve hemen serçeyi aramaya başladık. Serçeyi de saklanmış bulduk. Tam yakalayacaktık kaçmaya başladı. O esnada diğer reyonda olan bir amcamız şapkasını çıkartıp serçeyi yakaladı. Yani içeride çok fazla avcı vardı açıkçası. Atmacayı da serçeyi de doğaya saldık ve bu şekilde işi tatlıya bağlamış olduk" dedi.

#4
Foto - O anlar kameralara böyle yansıdı! Atmaca yakaladığı serçeyle kuyumcuya daldı

Yakaladığı serçe kuşu ile birlikte kuyumcu dükkanına dalan atmaca tekrar dışarıda havaya salınırken o anlar ise işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde atmacanın dükkana daldıktan sonra bir süre uçuştuğu daha sonra çalışan tarafından yakalanarak havaya salındığı, dükkan içerisinde kaybolan serçeyi ise bir müşterinin başından çıkardığı şapka ile havada yakaladığı görülüyor.

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