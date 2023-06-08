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Yaşam
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O anlar böyle kaydedildi! Tek dokunuşla bina yerle bir oldu

2023-06-08 09:52:12
O anlar böyle kaydedildi! Tek dokunuşla bina yerle bir oldu

Elazığ’da ağır hasarlı bina, iş makinasının dokunmasıyla toz dumana karıştı.

#1
Foto - O anlar böyle kaydedildi! Tek dokunuşla bina yerle bir oldu

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.

#2
Foto - O anlar böyle kaydedildi! Tek dokunuşla bina yerle bir oldu

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.

#3
Foto - O anlar böyle kaydedildi! Tek dokunuşla bina yerle bir oldu

Bu çerçevede, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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