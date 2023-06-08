2023-06-08 09:52:12 O anlar böyle kaydedildi! Tek dokunuşla bina yerle bir oldu
Elazığ’da ağır hasarlı bina, iş makinasının dokunmasıyla toz dumana karıştı.
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Elazığ’da ağır hasarlı bina, iş makinasının dokunmasıyla toz dumana karıştı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasında bulunan Elazığ’da yıkımına başlanan ağır hasarlı bina, iş makinesinin makasının değmesiyle yerle bir oldu.
6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor.
Bu çerçevede, merkeze bağlı Akpınar Mahallesinde yıkımına başlanan 6 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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