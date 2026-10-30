Yıkılasın İsrail! Maalesef acı haber geldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından son yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 687 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 845 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilmişti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 570, yaralı sayısı da 175 bin 808 olarak açıklanmıştı.