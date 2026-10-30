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Yıkılasın İsrail! Maalesef acı haber geldi

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Yıkılasın İsrail! Maalesef acı haber geldi

Terör devleti İsrail'in bebek katili askerleri 8 yaşındaki çocuğu şehit etti.

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Foto - Yıkılasın İsrail! Maalesef acı haber geldi

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Yamin Hişam Yahya Sakr (8), 28 Ekim'de Han Yunus'un güneyindeki Kizan Reşvan bölgesinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Filistinli çocuk, kurtarılamayarak bugün yaşamını yitirdi.

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Foto - Yıkılasın İsrail! Maalesef acı haber geldi

Öte yandan kurtarma ve sivil savunma ekipleri, Gazze kentinin kuzeyindeki Vaha bölgesinde, 3 gün önce İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Muhammed Müslim Atvan Akays'ın (47) cenazesini de enkazdan çıkardı. WAFA'ya göre, İsrail'e ait insansız hava araçları (İHA) Han Yunus kentinin güneyini bombaladı, askeri araçlar ise kentin kuzeyindeki Hamed bölgesinin doğusunda yoğun şekilde ateş açtı.

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Foto - Yıkılasın İsrail! Maalesef acı haber geldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından son yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 1574 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 bin 687 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 845 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı belirtilmişti. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 74 bin 570, yaralı sayısı da 175 bin 808 olarak açıklanmıştı.

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Yorumlar

Molla kasım

Allah cc ın meleklerin insanların bütün varlığın laneti üzerinize olsun bebek katilleri
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