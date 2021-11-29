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Medya
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Nimete küfredilmişti! Fox'un Misafir dizisi veda ediyor

2021-11-29 08:56:43
Nimete küfredilmişti! Fox'un Misafir dizisi veda ediyor

Son dönemde sayısız dizi piyasaya sürülüyor. Birçoğunun ekran macerası kısa sürüyor.

#1
Foto - Özellikle Fox TV'de ekranlara gelen birçok dizi, diğer kanallardaki dizilere karşı etkisiz kalarak final yapmak zorunda kaldı.

Özellikle Fox TV'de ekranlara gelen birçok dizi, diğer kanallardaki dizilere karşı etkisiz kalarak final yapmak zorunda kaldı.

#2
Foto - Mesela sezon başında ilk olarak Pazar günleri ekranlara gelen ve daha sonra Salı gününe alınan Uzak Şehrin Masalı dizisi 10 bölüm dahi göremeyerek ekranlara veda etmişti.

Mesela sezon başında ilk olarak Pazar günleri ekranlara gelen ve daha sonra Salı gününe alınan Uzak Şehrin Masalı dizisi 10 bölüm dahi göremeyerek ekranlara veda etmişti.

#3
Foto - Şu sıralarda Perşembe günleri ekranlara gelen dizilerden bir tanesi Bir Zamanlar Çukurova....

Şu sıralarda Perşembe günleri ekranlara gelen dizilerden bir tanesi Bir Zamanlar Çukurova....

#4
Foto - Diğeri ise dönem dizisi Barbaroslar olarak dikkat çekiyor.

Diğeri ise dönem dizisi Barbaroslar olarak dikkat çekiyor.

#5
Foto - Şu ana kadar sadece 3 bölümü ekranlara gelen ve geçen bölüm nimete küfredilen Misafir dizisi reytinglerde istenilen oranları yakalayamayınca final kararı aldı.

Şu ana kadar sadece 3 bölümü ekranlara gelen ve geçen bölüm nimete küfredilen Misafir dizisi reytinglerde istenilen oranları yakalayamayınca final kararı aldı.

#6
Foto - Medyapım imzalı dizi, geçtiğimiz hafta ekrana gelen 3. bölümüyle reyting gruplarında ilk 10 yapım arasına giremedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya (Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay’ın (Giray) başrollerini paylaştığı Misafir dizisi için erken final kararı alındı. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Medyapım imzalı dizi, geçtiğimiz hafta ekrana gelen 3. bölümüyle reyting gruplarında ilk 10 yapım arasına giremedi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya (Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay’ın (Giray) başrollerini paylaştığı Misafir dizisi için erken final kararı alındı. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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