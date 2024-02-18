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Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

2024-02-18 16:33:16
Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

Nijerya'nın yerel para birimi döviz karşısında iyice değer kaybetti. Bu durum ise insanları çarşılardan uzaklaştırdı.

#1
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

Nijerya'da yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi, ülkede yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığına neden oldu.

#2
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

Nijerya İşçi Kongresi (NLC), Nijeryalıların yaşadığı zorlukların yanı sıra ülkede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle ülke çapında protestolar düzenleyeceklerini duyurdu.

#3
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

Ülkede gıda ve temel yaşam malzemelerinde artan fiyatlar nedeniyle, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Wuse Çarşısı'ndaki hareketlilik büyük ölçüde azaldı.

#4
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

#5
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

#6
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

#7
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

#8
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

#9
Foto - Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor

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