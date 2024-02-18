2024-02-18 16:33:16 Nijeryalılar çarşıdan pazardan kaçıyor
Nijerya'nın yerel para birimi döviz karşısında iyice değer kaybetti. Bu durum ise insanları çarşılardan uzaklaştırdı.
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Nijerya'nın yerel para birimi döviz karşısında iyice değer kaybetti. Bu durum ise insanları çarşılardan uzaklaştırdı.
Nijerya'da yerel para biriminin döviz karşısında değer kaybetmesi, ülkede yüksek enflasyonun ve hayat pahalılığına neden oldu.
Nijerya İşçi Kongresi (NLC), Nijeryalıların yaşadığı zorlukların yanı sıra ülkede kötüleşen güvenlik durumu nedeniyle ülke çapında protestolar düzenleyeceklerini duyurdu.
Ülkede gıda ve temel yaşam malzemelerinde artan fiyatlar nedeniyle, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın Wuse Çarşısı'ndaki hareketlilik büyük ölçüde azaldı.
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