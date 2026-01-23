Nihayet Tedesco da gerçeği gördü... Kerem Aktürkoğlu kesik yiyecek: Bir süre dinlenebilir

Süper Lig'de 14 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sadece 1 golü bulunuyor. Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada ise 4 kez rakip ağları sarstı. Kerem son olarak Aston Villa karşılaşmasında sahaya çıktı. Attığı gol, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Teknik Direktör Tedesco, "Sonuçtan dolayı üzgünüm. Gol atamadığımız için üzgünüm. Aslında Kerem o pozisyonda golü atmış olsaydı onun için de iyi olurdu. Ama kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerekiyor" demişti.