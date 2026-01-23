  • İSTANBUL
Nihayet Tedesco da gerçeği gördü... Kerem Aktürkoğlu kesik yiyecek: Bir süre dinlenebilir
Son olarak Aston Villa karşılaşmasında beklentilerin uzağında kalan Kerem Aktürkoğlu'nun Göztepe maçında kulübede yer alabileceği öğrenildi.

Fenerbahçe sezon başında Benfica'ya 22.5 milyon euro ödeyerek Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Uzun süre Galatasaray forması giyen milli futbolcuyla 30 Haziran 2029'a kadar mukavele yapıldı. Beklentiler çok büyüktü. Ancak şu ana kadar sergilediği performansla kafaları karıştırdı.

Süper Lig'de 14 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcunun sadece 1 golü bulunuyor. Avrupa Ligi'ndeki 6 karşılaşmada ise 4 kez rakip ağları sarstı. Kerem son olarak Aston Villa karşılaşmasında sahaya çıktı. Attığı gol, ofsayt sebebiyle geçersiz sayıldı. Teknik Direktör Tedesco, "Sonuçtan dolayı üzgünüm. Gol atamadığımız için üzgünüm. Aslında Kerem o pozisyonda golü atmış olsaydı onun için de iyi olurdu. Ama kafamızı kaldırıp önümüze bakmamız gerekiyor" demişti.

Fenerbahçe pazar günü Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşmada Kerem'in yedek bırakılacağı öğrenildi.

Eğer takım onun yokluğunda üretkenliğini yükseltirse, Kerem'in tekrar formasına kavuşma süresi uzayabilir. Milli futbolcunun geleceğiyle ilgili birçok soru işareti bulunuyor.

