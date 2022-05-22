2022-05-22 07:03:19 Niğde'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.
Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.
Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.
Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerinden görüntüler...
Kaza yerinden görüntüler...
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