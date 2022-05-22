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Niğde'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

2022-05-22 07:03:19
Niğde'de feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var

Niğde'de otobüsün devrilmesi sonucu, 2 kişi yaşamını yitirdi, 42 kişi yaralandı.

#1
Foto - Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Adana'dan Konya'ya giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 C 0641 plakalı otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

#2
Foto - İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

#4
Foto - Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılar, bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto - Kaza yerinden görüntüler...

Kaza yerinden görüntüler...

#6
Foto - Kaza yerinden görüntüler...

Kaza yerinden görüntüler...

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