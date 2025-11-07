New York’ta kriz büyüyor! Yahudi lobisinden, Müslüman belediye başkanına Filistin baskısı!

ABD’nin en güçlü Yahudi kuruluşlarından ADL, New York’un yeni Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi yakın takibe aldı. ADL, “Mamdani Monitor” adında özel bir sistem kurarak Filistin yanlısı politikaları mercek altına alacağını duyurdu. ABD merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League – ADL), New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani için dikkat çekici bir adım attı. ADL Direktörü Jonathan Greenblatt, yaptığı açıklamada, Mamdani’nin tüm politikalarını, atamalarını ve söylemlerini izlemek amacıyla “Mamdani Monitor” isimli bir sistem kuracaklarını açıkladı. Greenblatt, bu mekanizmanın amacını “Yahudi topluluğunun güvenliğini tehdit edebilecek gelişmeleri erken tespit etmek” olarak tanımladı.