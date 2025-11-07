  • İSTANBUL
New York’ta kriz büyüyor! Yahudi lobisinden, Müslüman belediye başkanına Filistin baskısı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
New York'ta kriz büyüyor! Yahudi lobisinden, Müslüman belediye başkanına Filistin baskısı!

ABD’nin en güçlü Yahudi kuruluşlarından ADL, New York’un yeni Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani’yi yakın takibe aldı. ADL, “Mamdani Monitor” adında özel bir sistem kurarak Filistin yanlısı politikaları mercek altına alacağını duyurdu. ABD merkezli İftira ve İnkarla Mücadele Birliği (Anti-Defamation League – ADL), New York’un yeni belediye başkanı Zohran Mamdani için dikkat çekici bir adım attı. ADL Direktörü Jonathan Greenblatt, yaptığı açıklamada, Mamdani’nin tüm politikalarını, atamalarını ve söylemlerini izlemek amacıyla “Mamdani Monitor” isimli bir sistem kuracaklarını açıkladı. Greenblatt, bu mekanizmanın amacını “Yahudi topluluğunun güvenliğini tehdit edebilecek gelişmeleri erken tespit etmek” olarak tanımladı.

#1
Foto - New York’ta kriz büyüyor! Yahudi lobisinden, Müslüman belediye başkanına Filistin baskısı!

Filistin yanlısı duruş “tehdit” olarak görülüyor ADL’nin bu hamlesinin, Mamdani’nin uzun süredir Filistin yanlısı tutumu nedeniyle geldiği belirtiliyor. Mamdani, geçmişte Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) hareketine destek vermiş ve İsrail’in Gazze’de insan haklarını ihlal ettiğini açıkça dile getirmişti. Greenblatt, açıklamasında Mamdani’nin BDS’yi desteklemesinin endişe verici olduğunu belirterek, “Yahudi topluluklarının güvenliği için sinagoglar ve Yahudi okulları çevresinde polis koruması artırılmalı” çağrısında bulundu.

#2
Foto - New York’ta kriz büyüyor! Yahudi lobisinden, Müslüman belediye başkanına Filistin baskısı!

İsrail yönetiminden sert tepkiler Mamdani’nin seçim zaferi, İsrail’in radikal sağ hükümetinde de rahatsızlık yarattı. İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mamdani’yi “Hamas destekçisi” olmakla suçladı. İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli ise “Bir zamanlar özgürlüğün sembolü olan New York, anahtarlarını bir Hamas destekçisine teslim etti.” ifadelerini kullandı. Ancak ABD’deki bazı sol eğilimli Yahudi kuruluşları — Jewish Voice for Peace ve Jews for Racial and Economic Justice — Mamdani’ye açık destek verdi.

#3
Foto - New York’ta kriz büyüyor! Yahudi lobisinden, Müslüman belediye başkanına Filistin baskısı!

Yahudi seçmenlerin tercihi farklıydı CNN’in yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre, Yahudi seçmenlerin yüzde 66’sı Mamdani’nin rakiplerine oy verdi. Bu seçmen grubunun yüzde 63’ü bağımsız aday Andrew Cuomo’yu, yüzde 3’ü ise Cumhuriyetçi Curtis Sliwa’yı tercih etti. Mamdani’ye destek veren Yahudi seçmen oranı yüzde 33’te kaldı.

#4
Foto - New York’ta kriz büyüyor! Yahudi lobisinden, Müslüman belediye başkanına Filistin baskısı!

New York’un ilk Müslüman belediye başkanı 4 Kasım’daki seçimleri kazanan Zohran Mamdani, New York tarihine geçti. Kentte ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olan Mamdani, aynı zamanda Amerika Demokratik Sosyalistleri (DSA) üyesi. Mamdani, İsrail’in Gazze’de “soykırım işlediğini” savunmuş ve Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması gerektiğini dile getirmişti. Bu çıkışları, ABD’deki İsrail yanlısı çevrelerde büyük rahatsızlık yaratmıştı.

