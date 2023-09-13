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Dünya
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New York'ta akıl almazkaza

2023-09-13 08:27:59
New York'ta akıl almazkaza

New York'taki Times Meydanı tren istasyonunda hareket halindeki trenden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

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Foto - New York'ta akıl almazkaza

ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesindeki Times Meydanı 42. Cadde metro istasyonunda hareket halindeki 7. trenden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

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Foto - New York'ta akıl almazkaza

Görevliler istasyonda incelemelerde bulundu.

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Foto - New York'ta akıl almazkaza

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Foto - New York'ta akıl almazkaza

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Foto - New York'ta akıl almazkaza

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Foto - New York'ta akıl almazkaza

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Foto - New York'ta akıl almazkaza

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