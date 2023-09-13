2023-09-13 08:27:59 New York'ta akıl almazkaza
New York'taki Times Meydanı tren istasyonunda hareket halindeki trenden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul'un Fatih ilçesinde İETT otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hamile bir kadın ağır şekilde yaralandı.
New York'taki Times Meydanı tren istasyonunda hareket halindeki trenden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin New York şehrinin Manhattan bölgesindeki Times Meydanı 42. Cadde metro istasyonunda hareket halindeki 7. trenden düşen bir kişi hayatını kaybetti.
Görevliler istasyonda incelemelerde bulundu.
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