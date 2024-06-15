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Aktüel
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Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

2024-06-15 08:37:15
Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu Bozca köyü yakınlarında meydana geldi. Talha İ.'nin kullandığı 38 BD 555 alakalı minibüs, kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı.

#2
Foto - Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

İhbar üzerine Kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs sürücüsü Talha İ. hafif yaralanırken minibüste yolcu olarak bulunan 34 yaşındaki Dursun Yıldız ağır yaralandı.

#3
Foto - Nevşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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