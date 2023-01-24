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Türkiye
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Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

2023-01-24 14:17:44
Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

Nevşehir'de beden eğitimi öğretmeni Ebubekir Sınmaz, okuldan arta kalan vakitlerinde gönüllü olarak bölgedeki atların bakımını yapıyor, peribacaları arasında dört nala at koşturuyor.

#1
Foto - Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

Derinkuyu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapan 41 yaşındaki Sınmaz, hafta içi mesaiden sonra hafta sonları ise günün büyük bölümünde biniciliğe uygun kıyafetlerini giyip çocukluğundan beri hayranlık beslediği atların yanında soluk alıyor. Kapadokya'yı ziyaret eden turistlere yönelik tur düzenleyen at çiftliklerine giden Sınmaz, "en iyi dost" olarak tabir ettiği atların günlük bakımlarına gönüllü destek veriyor.

#2
Foto - Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

Atlara yem veren, tımarlayan, manej temizliği yapan Sınmaz, daha sonra at sırtında doğada gezintiye çıkıyor.

#3
Foto - Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

Sınmaz, AA muhabirine, çocukken Cüneyt Arkın'ın rol aldığı sinema filmlerini izlerken biniciliğe merak sardığını ve kendini at sırtında hayal ettiğini söyledi. Son yıllarda Kapadokya'da at çiftliklerinin artmasını fırsat bilerek Türkiye Binicilik Federasyonunun eğitimlerine katıldığını anlatan Sınmaz, binicilik alanında kendini geliştirdiğini belirtti.

#4
Foto - Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

Sınmaz, yaklaşık 8 yıldır neredeyse her gün vadilerde at koşturduğunu dile getirerek şöyle konuştu: "Okuldan kalan zamanlarımın çoğunu at çiftliklerinde geçiriyorum. Buradaki çiftliklerin sahipleriyle arkadaş olduk, dostluğumuz oluştu. Mesaiden sonraki zamanımın çoğunda çiftlikleri geziyorum. Atları temizliyor, tımarlayıp eyerliyorum. Çalışacak atlar varsa onları çalıştırıyorum. Çocukluğumda Cüneyt Arkın filmlerini çok izlerdim. Onun ata binmesi, atlarla haşır neşir olması bana ilham kaynağı oldu. Ben de 'neden böyle binemiyorum' diye kendi kendime söylenirdim. Fırsat doğdu, ilham kaynağım olan Cüneyt Arkın sayesinde bu seviyeye geldim. Fırsat buldukça okulda da öğrencilere at sevgisini anlatıyorum, öğrencileri çiftliklere getirmeye çalışıyorum. Böyle olunca da eğitim camiasında, 'atlara fısıldayan öğretmen' olarak anılmaya başladım. Bu da benim için gurur verici."

#5
Foto - Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

Şapkası, kıyafeti, çizmesi ile dikkati çeken Sınmaz, Kapadokya'da çekilen bazı reklam ve tanıtım filmlerinde binici olarak rol aldığını, atla ilgili konularla ön plana çıkmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

#6
Foto - Nevşehir'de sıra dışı öğretmen

Biniciliğin edindiği en kıymetli hobi olduğunu vurgulayan Sınmaz, "Ata binip araziye çıkıp dört nala koşmak, o nal sesini duymak bana huzur veriyor. Peribacaları arasında atla gezmem, dört nala atı koşturup nal sesini hissetmem kadar keyif verici bir şey yok. Atlara olan bu sevgi, bu aşkım, sanırım ölene kadar devam edecek." dedi.

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