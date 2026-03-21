Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı: Oraya adım atar atmaz tutuklanacak!
Haber Merkezi

Netanyahu'nun kaçacak yeri kalmadı: Oraya adım atar atmaz tutuklanacak!

ABD ve israil'in İran'a karşı başlattığı saldırılar 3. haftasına girdi. Son günlerde gerçekleştirilen saldırılarla toplam hedef sayısının 7 bini aştığı, operasyonların ise aralıksız sürdüğü bildirildi.

O ÜLKELERE ADIM ATAR ATMAZ TUTUKLANACAKLAR! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Benjamin Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasının ardından ayak basar basmaz tutuklanacağı ülkeler merak konusu olmuştu. Netanyahu'nun listedeki bu ülkelere gitmesi durumunda tutuklanıp Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim edilecek.

KARAR HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR? Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Netanyahu ve Gallant'ın ayak bastıklarında tutuklanacakları ülkeler hangileri?

İŞTE NETANYAHU'NUN GİTMESİ DURUMUNDA TUTUKLAMASI GEREKEN ÜLKELER!

AVUSTURYA

ARJANTİN

KANADA

ERMENİSTAN

FİNLANDİYA

BİRLEŞİK KRALLIK

AFGANİSTAN

BELÇİKA

BREZİLYA

BULGARİSTAN

FRANSA

BOSNA-HERSEK

ÇEK CUMHURİYETİ

HIRVATİSTAN

DANİMARKA

GÜRCİSTAN

İSPANYA

YENİ ZELANDA

ALMANYA

YUNANİSTAN

MACARİSTAN

MEKSİKA

SIRBİSTAN

TÜRKİYE

LİSTENİN GERİ KALANI BU ŞEKİLDE: Arnavutluk, Andora, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin, Bolivya, Botsvana, Burkina Faso Yeşil Burun Adaları, Kamboçya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Şili, Kolombiya, Komorlar, Kongo, Cook Adaları, Kosta Rika, Fildişi Sahili, KKTC - GKRY, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Cibuti, Dominika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Estonya ,Fiji Gabon, Gambiya, Gana, Grenada, Guatemala, Gine, Guyana, Honduras, İrlanda, Kenya, Kiribati, Letonya, Lesoto, Liberya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Madagaskar, Malawi, Maldivler, Mali, Malta, Marshall Adaları, Mauritius, Moğolistan Karadağ, Namibya, Nauru, Nijer, Nijerya, Kuzey Makedonya, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Kore Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, San Marino Seyşeller, Sierra Leone, Slovakya, Slovenya, Güney Afrika, Surinam,, İsveç, Tanzanya, Tacikistan, Doğu Timor, Trinidad ve Tobago, Tunus,, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezüella, Zambiya/ derleyen: haber7

Yorumlar

Vatandaş

Hikaye,Türkiye haricinde gerekeni yapacak delikanlı yok bu soykırımcı terorist it için.

Orhan

Almanya tutuklamaz. Almanya kanunlari yasalari israil için çalışıyor. Birde Arjantin yakalamaz dierlerini bilmem tr hariç
Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda
Gündem

Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda

Toplumun ahlaki kodlarını dinamitleyen, insan onurunu ayaklar altına alan sapkın görüntülere bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu’ndaki "tasmali..
Bakan Fidan, Arakçi'yi telefonda fırçaladı
Dünya

Bakan Fidan, Arakçi'yi telefonda fırçaladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi telefonda fırçaladı.

Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü
Dünya

Netanyahu destekçisiydi! Aktör Chuck Norris öldü

Oyuncu ve dövüş sanatçısı Chuck Norris, 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi Norris'in hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabı üzerinden y..
İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!
Dünya

İran'dan yeni silah: 'Nasrallah' füzesi ilk kez İsrail ve ABD üslerini vurdu!

İran Devrim Muhafızları (DMO), "Gerçek Vaat 4" operasyonunun 65’inci dalgasında, Kadr füzesinin çoklu savaş başlığına sahip gelişmiş versiyo..
4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?
Gündem

4 bin km ötedeki üssü vurdu! İran gizli silahı mı kullandı?

İsrail ve ABD'nin terör saldırılarına karşı misilleme yapan İran'ın Tahran'dan yaklaşık 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere ortak üssü Di..
İslam Memiş yatırımcıya 'fırsat' deyip açıkladı!
Ekonomi

İslam Memiş yatırımcıya 'fırsat' deyip açıkladı!

Altın ve gümüş fiyatlarında sert bir geri çekilme yaşandı. ABD/İsrail ile İran arasındaki savaş sürecinde beklenmedik şekilde düşüşe geçen o..
